L'intossicazione alimentare che ha colpito oltre 180 bambini di Pescara è dovuta al batterio Campylobacter presente in particolare nella carne. L'allarme aveva destato non poca preoccupazione soprattutto per la grande diffusione ma adesso è stata individuata la causa.

I disturbi sono apparsi dallo scorso venerdì soprattutto tra i bambini che frequentavano 7 scuole della città. La Procura di Pescara ha aperto un fascicolo contro ignoti. Tra gli intossicati anche sei insegnanti. Per questo, Asl e carabinieri hanno ispezionato il centro cottura che serve le mense delle scuole del capoluogo adriatico, sequestrando cibi e campioni.

Dopo aver escluso la possibilità che si trattasse di virus e di salmonella, le analisi di laboratorio hanno accertato che i malesseri fossero conducibili al batterio Campylobacter, la cui trasmissione nell’uomo è dovuta a cibi contaminati, soprattutto la carne.

Per fortuna non è grave, si tratta infatti di una delle malattie batteriche gastrointestinali più diffuse, anche se 23 bambini sono stati ricoverati.

Secondo quanto riferito dalla Asl, il batterio è stato individuato grazie alle analisi eseguite sui campioni prelevati sui primi bambini ricoverati in ospedale lo scorso venerdì. A confermarlo è stato anche il fatto che la terapia antibiotica somministrata ai bambini colpiti si è rivelata efficace contro il Campylobacter. In totale le persone intossicate sono state oltre 180.

Il sindaco di Pescara Alessandrini ha confermato che il servizio mensa resterà sospeso e promette pene severissime per i responsabili: