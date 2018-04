Tracce di soia non dichiarate in etichetta. Con questa motivazione il Ministero della Salute ha richiamato una tipologia di farina, il cui consumo potrebbe essere rischioso per le persone allergiche.

Il prodotto ritirato è il “Mix farina dolce soffice” da 1 kg, prodotta dalla Molini Spigadoro spa di Bastia Umbra, in provincia di Perugia.

Non si tratta di tutte le farine del marchio ma solo di quella con data di scadenza 19/07/2019 contraddistinta dal n° di lotto 31800714.

Se avete acquistato questo prodotto e siete allergici alla soia, evitate di consumarlo e riportatelo al punto vendita in cui è stato acquistato per ottenere un cambio o un rimborso.

Se invece non soffrite di questo tipo di allergia, potete consumarlo senza alcuna conseguenza.

Di recente era stata diramata un'altra allerta, riguardante la farina di nocciole contenente aflatossine. Il prodotto del marchio LIFE SRL, venduto in molti supermercati italiani, tra cui Auchan e Simply, è contrassegnato dal numero di lotto L.236.17, con data di scadenza 30/09/2018 e peso 250 gr.

Francesca Mancuso