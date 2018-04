Frammenti di metalli nel formaggio Jocca. Il Ministero della salute ha ritirato tutti i lotti di alcune tipologie del prodotto perché potrebbero essere pericolosi per la salute.

È stata la società produttrice, la Mondelez con sede in Germania, a informare il Ministero, che ha poi ha provveduto a diramare l'allerta su tutto il territorio nazionale.

Ecco i prodotti oggetto di richiamo: