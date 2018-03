Glutine non dichiarato in etichetta. La catena di supermercati Decò ha ritirato il gelato in vaschetta al gusto tiramisù perché il consumo da parte di chi è celiaco potrebbe essere pericoloso.

Si tratta del gelato Decò Tiramìsù prodotto da Eskigel srl presso lo stabilimento di Terni, in via Vanzetti n° 11. Al suo interno potrebbero essere presenti tracce di glutine.

Ciò non crea alcun pericolo se a consumarlo non è una persona intollerante o celiaca. Ma in caso contrario potrebbe essere rischioso, soprattutto perché l'etichetta non segnala la presenza di glutine.

Il richiamo non riguarda tutti i gelati Decò ma solo il gusto tiramisù e due lotti, caratterizzati dai codici K7235 e k7249 con data di scadenza 06/2019 – 07/2019.

Se avete acquistato questi gelati e siete intolleranti al glutine evitate di consumarli. Portandoli presso il punto vendita in cui sono stati comprati, potrete ottenere un cambio o un rimborso.

Francesca Mancuso