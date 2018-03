Nei tortelloni biologici di Vegan Vital Food potrebbero essere presenti pezzi di plastica. A renderlo noto è stato il Rassf, il sistema di allerta europeo per la sicurezza alimentare. Prodotti in Austria e diffusi in Germania, i tortelloni potrebbero essere finiti anche nel mercato italiano.

I tortelloni sono prodotti da Vegan Vital Food. Il prodotto è stato richiamato perché

“presso il nostro fornitore di materie prime sono stati trovati diversi pezzi di plastica (10 x 10 mm)”.

Il timore è che la plastica possa essere finita anche nella pasta. Per questo ne è stato disposto il ritiro dai mercati in cui è distribuita.

In particolare, i tortelloni biologici vegani oggetto di richiamo sono quelli:

- con Tofu di spinaci, caratterizzati dal numero di lotto 187 e dalla data di scadenza 14 marzo 2018

- con lenticchie rosse, Moringa caratterizzati dal lotto 132 e data di scadenza 14 marzo 2018

- con lenticchie rosse, Moringa caratterizzati dal lotto 133 e data di scadenza 21 marzo 2018.

Anche se non ci sono ancora notizie da parte delle nostre autorità, il Rasff ha indicato l'Italia come uno dei paesi di distribuzione, insieme ad Austria, Germania, Slovenia, Lussemburgo.

Vegan Vital Food invita chi li avesse acquistati a non consumarli. Non sappiamo ancora se siano già arrivati anche in Italia e quali siano i punti vendita in cui è possibile trovarli. In ogni caso, se li avete acquistati evitate di consumarli se il lotto coincide con uno di quelli richiamati. Precisa la società che tutti gli altri tortelloni biologici vegani non sono interessati dal richiamo.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso