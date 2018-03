Al suo interno potrebbero essere presenti tracce di soia. Coop richiama la farina Garofalo W260 perché potrebbe essere pericolosa per i soggetti allergici.

Non essendo specificato in etichetta, il consumo di questa farina contenente soia potrebbe provocare delle reazioni sia nelle persone allergiche che in quelle intolleranti.

Per questo Coop ne ha disposto l'immediato richiamo. Il ritiro riguarda le sole Cooperative Unicoop Tirreno, Alleanza 3.0 e Coop Centro Italia.

Il lotto oggetto di richiamo è quello caratterizzato dal numero L4035217 e con data di scadenza: 14/12/2018.

Se avete acquistato questa farina, controllate il lotto e se coincide con quello ritirato riportatelo presso il punto vendita per ottenere il cambio o il rimborso.

In ogni caso, potete contattare il servizio consumatori del pastificio Garofalo per avere ulteriori informazioni: Tel. 081 8011002 int. 200 oppure scrivete a [email protected].

LEGGI anche:

Francesca Mancuso