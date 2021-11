Allarme salmonella: scatta il richiamo per questo lotto di salame

Nuova allerta alimentare in Italia. Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto di Strolghino, salame tipico prodotto principalmente nelle province di Parma e Piacenza, in Emilia-Romagna. Questa volta il motivo del richiamo è legato a un rischio microbiologico, nello specifico alla presunta presenza di salmonella. Come si legge nell’avviso del ministero, nel corso delle analisi effettuate l’agente batterico è stato riscontrato “in 2 aliquote su 5”

Lo Strolghino oggetto del richiamo è a marchio Terre Ducali ed è prodotto in un prosciuttificio con sede a Lesignano De’ bagni, in provincia di Parma.

Ecco la scheda completa del prodotto ritirato:

Se per caso lo avete acquistato, non consumatelo e riportatelo al punto vendita che ve l’ha venduto.

