L’incredibile quantità di zucchero che assumi con questi prodotti insospettabili e apparentemente più salutari

Dovremmo evitare di eccedere nel consumo di zuccheri, ormai lo sappiamo, ma a volte non ci rendiamo conto di quanto effettivamente ne assumiamo anche tramite cibi e bevande apparentemente insospettabili. A sbatterci in faccia la realtà c’è il progetto Sin Azucar che, con delle foto, ci mostra il reale contenuto in zucchero di diversi prodotti.

Quanto zucchero contengono gli alimenti che consumiamo? Basterebbe leggere l’etichetta per scoprirlo. Ma non sempre abbiamo questa abitudine e, in alcuni casi, in buona fede acquistiamo qualcosa pensando che sia una valida alternativa a prodotti più dolci.

Per comprendere meglio quanto zucchero aggiunto è davvero presente in alcuni prodotti confezionati di uso comune è nato in Spagna, ormai da alcuni anni, un progetto che mette queste quantità immediatamente sotto i nostri occhi, grazie ad alcune immagini che parlano da sole.

Si tratta di Sin Azucar, le cui foto mostrano un determinato prodotto e affianco il quantitativo di zucchero che si trova “nascosto” al suo interno. Prodotti spesso destinati anche ai bambini.

Vi ricordiamo che, secondo l’OMS, non dovremmo superare il limite di 50 gr di zucchero al giorno. Ma consumando quotidianamente alcuni di questi prodotti apparentemente sani, rischiamo di andare bene oltre.

Yogurt naturale con marmellata fragola

Uno yogurt naturale con marmellata di fragole dal peso di 125g (a marchio Nutricia nella foto) contiene 26g di zucchero, pari a 6,5 zollette.

Activia Go

Una confezione di Activia Go da 280 g contiene 29,7 g di zucchero, equivalenti a 7,42 zollette, di cui più della metà aggiunti.

Succo d’arancia e soia

Un bicchiere da 300 ml di ViveSoy Naranja y Soy, un succo a base di arancia e soia, contiene 29,1 g di zucchero, equivalenti a 7,2 zollette.

Succo Hipp

In questo caso parliamo di un succo specifico per i bambini piccoli. Una bottiglia da 200 ml di succo di mela e succo d’uva HIPP (per neonati) contiene 23,6 g di zucchero libero (non aggiunto) equivalente a 5,9 zollette.

Bevanda all’aloe vera

Una bottiglia di bevanda all’Aloe Vera da 500 ml (marca Aloe King) contiene 41 g di zucchero, equivalenti a 10,25 zollette. Insalata di granchio Cosa c’entra lo zucchero con un’insalata di granchio confezionata? La foto dimostra che anche in prodotti insospettabili come questo possono esserci zuccheri nascosti e in alte quantità. Una confezione di insalata di granchio da 450 g contiene 44,5 g di zucchero, equivalenti a 11,1 zollette. Dolcificante a base di stevia Un prodotto che si commenta da solo guardando l’immagine. Il 99,5% di una confezione di Azucarera Life, un dolcificante a base di stevia, è zucchero. Il restante 0,5% proviene appunto dalla stevia.

Un progetto fotografico indubbiamente efficace e che dovrebbe farci riflettere. Tra l’altro questi sono solo alcuni dei prodotti di cui è svelato il contenuto di zuccheri. Potete vedere tutti gli altri sul sito Sin Azucar.

Anche se molti dei prodotti fotografati sono tipici del mercato spagnolo, è facile fare il confronto con i prodotti venduti anche qui in Italia. Dal 2006, infatti, è obbligatorio inserire in etichetta la quantità di zuccheri rapportata a 100gr di prodotto (La voce da controllare è nei valori nutrizionali “di cui zuccheri”.).

Basta quindi fare la proporzione sul peso effettivo del prodotto per avere la quantità di zuccheri presenti (uno yogurt alla frutta da 150 grammi che contiene, ad esempio, 20 gr di zuccheri per 100 g, ne conterrà 30 gr per vasetto. A questo punto basta dividere per 5 che è il peso circa di una zolletta di zucchero. Quindi il nostro yogurt ci farà assumere ben 6 zollette di zucchero).

Fonte: Sin Azucar

