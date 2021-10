Sono davvero molti i cibi che, a sorpresa, contengono quantitativi più o meno rilevanti di zuccheri “nascosti”. Come tutelarci? Prestiamo sempre attenzione alle etichette! Ci dà alcuni consigli in merito il “nostro” nutrizionista.

Lo aggiungiamo al caffè, al tè o ad altre bevande, lo utilizziamo per preparare dolci ma anche alcune ricette salate. Parliamo dello zucchero, che nei casi elencati usiamo consapevolmente. Come consumatori, però, ci può capitare di acquistare cibi o bevande che contengono zuccheri “nascosti”.

Ovviamente la presenza di zucchero (o similari) è in realtà indicata in etichetta ma, se non abbiamo la buona abitudine di leggerla, potremmo mettere nel carrello dei prodotti che pensiamo privi di zuccheri e che invece incrementano il livello giornaliero di assunzione di queste sostanze.

Abbiamo chiesto al nutrizionista Flavio Pettirossi quali sono gli alimenti più “insospettabili” a cui fare attenzione. Come ci ha spiegato, lo zucchero viene utilizzato per la preparazione di molti alimenti tra cui:

le conserve di pomodoro ed i sughi pronti ( il pomodoro è di per sé acido e quindi lo zucchero aiuta a compensarne il gusto)

i cereali per la prima colazione (fare attenzione a quelli arricchiti da cioccolato, miele e glasse varie)

le impanature degli alimenti confezionati

il pane confezionato

Ma non è tutto:

Ne sono ricchi anche le zuppe, i minestroni, i contorni surgelati, proprio perché lo zucchero, oltre ad essere usato per dolcificare, svolge la funzione di addensante. Inoltre si deve fare sempre attenzione ai cibi light, infatti la dicitura “a basso contenuto di grassi ” nasconde spesso l’insidia dell’aggiunta di zucchero nel tentativo di compensare la perdita del gusto.

Leggere attentamente le etichette

Il dottor Pettirossi ci consiglia di leggere sempre attentamente le etichette dei cibi e delle bevande che acquistiamo:

Nel leggere l’etichetta ricordiamoci che lo zucchero si nasconde sotto tanti nomi e non è detto che nell’elenco degli ingredienti troviamo la classica dicitura “zucchero”. Possiamo anche trovare altri nomi, come per esempio saccarosio, zucchero di canna, zucchero invertito, sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio. Sono utilizzati spesso anche il fruttosio, lattosio, maltosio, destrine, sciroppo di amido con fruttosio, maltodestrine, mannitolo, sciroppo di malto, succo zuccherato disidratato, succo zuccherato evaporato o ancora succo di mele concentrato, sciroppo d’acero, sciroppo di riso, sciroppo di sorgo, succo d’agave, manna.

Ricapitolando, se volete evitare zuccheri, fate attenzione che in etichetta non si trovi uno o più dei seguenti ingredienti:

saccarosio

zucchero di canna

zucchero invertito

sciroppo di glucosio

sciroppo di fruttosio

fruttosio

lattosio

maltosio

destrine

sciroppo di amido con fruttosio

maltodestrine

mannitolo

sciroppo di malto

succo zuccherato disidratato

succo zuccherato evaporato

succo di mele concentrato

sciroppo d’acero

sciroppo di riso

sciroppo di sorgo

succo d’agave

manna

