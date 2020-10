Le Vitamine e i minerali di cui i tuoi capelli hanno bisogno per rimanere sani e lucenti (anche in autunno)

Dopo l’estate i nostri capelli appaiono più secchi e crespi e con l’arrivo dell’autunno tendono a indebolirsi ancora di più, ad avere meno volume e a cadere maggiormente.

Colpa degli agenti esterni e dello stress del cambio di stagione, ma anche di una cattiva alimentazione.

Come proteggere i capelli e mantenerli lucidi

Il sole, il mare e il cloro della piscina e i lavaggi più frequenti danneggiano i nostri capelli durante i mesi estivi. La situazione non migliora in autunno, quando le temperature in calo e il vento mettono ulteriormente alla prova i capelli, che possono di conseguenza apparire spenti, secchi e crespi, privi di volume e a cadere maggiormente.

Per evitare che i capelli si rovinino è bene proteggerli dalle aggressioni esterne, soprattutto durante i mesi estivi. Inoltre, va evitato l’uso eccessivo o troppo ravvicinato del phon e delle piastre liscianti.

I capelli tendono poi a seccarsi quando si utilizzano shampoo molto aggrssivi e saponi basici per detergerli, oppure se si ricorre con frequenza a decolorazioni e tinte.

Quando i capelli appaiono crespi è comunque possibile farli tornare sani e lucidi spuntando le punte e le parti maggiormente rovinate e iniziando a curare l’alimentazione.

Vitamine e minerali per capelli sani e lucenti

Sebbene la quantità, lo spessore e la pigmentazione dei capelli siano determinati geneticamente, una buona alimentazione e un corretto stile di vita possono fare la differenza.

Una dieta poco equilibrata, infatti, può influenzare negativamente lo sviluppo dei capelli determinandone una crescita più lenta, la perdita prematura o la mancanza di pigmentazione.

L’alimentazione quotidiana deve fornire tutte le vitamine e i minerali che servono al nostro organismo e che consentono ai nostri capelli di crescere sani, numerosi e di mantenere a lungo lucentezza, morbidezza e colore.

Tra le vitamine più importanti per la salute dei capelli troviamo ad esempio la Vitamina A e la Vitamina D, due vitamine liposolubili presenti soprattutto negli alimenti di origine animale, ma non solo. Possiamo infatti trovare un precursore della Vitamina A in tutta la frutta e negli ortaggi colorati di arancione e rosso, sotto forma di beta carotene: sarà poi il nostro corpo a convertire il beta carotene in vitamina A.

Per quanto riguarda la Vitamina D, invece, possiamo contare sulla reazione chimica che avviene tra il colesterolo presente a livello delle membrane cellulari della nostra pelle che, grazie all’azione dei raggi solari, viene trasformato in vitamina D, coprendo buona parte del fabbisogno giornaliero.

Molto importanti per i capelli sono poi la Vitamina C, che si trova in moltissimi vegetali crudi, e diverse vitamine del gruppo B tra cui Vitamina B3, la B5,la Biotina,la vitamina B9 e la B12.

Tra i minerali che sostengono la crescita e la bellezza dei capelli troviamo invece zinco, selenio e ferro: una carenza di uno o più tra questi minerali sembra giocare un ruolo chiave nella perdita e nell’ingrigimento precoce dei capelli.

Oltre alle vitamine e ai minerali, per la salute e la bellezza dei capelli è fondamentale l’apporto calorico, proteico e di acidi grassi essenziali. Diete dimagranti eccessivamente rigide o un basso apporto di proteine, di acido linoleico e acido alfa-linoleico sembrano infatti collegati a una maggiore debolezza dei capelli.

Per assumere tutte le vitamine, i minerali e gli altri nutrienti che servono a mantenere i capelli sani e lucidi non è necessario ricorrere a integratori alimentari: è sufficiente seguire una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, cereali integrali e legumi.

In caso di carenza accertata di uno o più micronutrienti può comunque essere compensata velocemente attraverso la somministrazione di integratori alimentari, preferibilmente dietro consiglio del medico.

Fonti di riferimento: Science Direct/Science Direct 2/ Karger

Leggi anche: