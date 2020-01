Vitamina: la start up italiana che lancia gli integratori su misura

Stress, mancanza di concentrazione, difese immunitarie a terra: sono tantissime le persone che per questo tipo di sintomi ricorrono all’aiuto degli integratori alimentari. Molti di questi “aiuti” rispondono alle nostre singole esigenze, molti altri, invece, sono solo un “di più” senza la necessaria efficacia. Come fare allora per utilizzare il migliore integratore, quello più adatto ai nostri bisogni?

Un modo c’è ed è il più semplice e intuitivo possibile: creare un integratore alimentare ad hoc, cucito addosso in base alle proprie esigenze nutrizionali e ai propri stili di vita. Tutto ciò è realtà grazie a Vitamina, la prima piattaforma italiana di personalizzazione e delivery di integratori alimentari. Una grande occasione, cioè, di avere direttamente a casa un integratore personalizzato. Due piccioni con una fava!

Nata dall’idea di tre giovani toscani – Filippo Sala, manager, Giovanna Geri, farmacista, e Marco Saccenti, designer – Vitamina, vincitrice del Bando “InnovAction 2019” che mira a promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione tecnologica, ha lo scopo di digitalizzare il settore degli integratori alimentari unendo gli aspetti di innovazione tecnologica e di consumo alla qualità e alla trasparenza del prodotto.

Gli integratori da loro offerti sono infatti 100% made in Italy, riconosciuti dal Ministero e prodotti da un laboratorio fiorentino con oltre 40 anni di esperienza.

Come funziona la personalizzazione degli integratori

Sul sito web di Vitamina – takevitamina.com – verrete prima accuratamente profilati mediante un test di circa 30 domande riguardanti:

abitudini alimentari

stile di vita

esigenze

obiettivi personali

Durante tutto il percorso, verrete seguiti da esperti farmacisti e nutrizionisti tramite una live chat e poi con essi arriverete a un “piano di integrazione personalizzato”, che vi verrà consegnato a domicilio entro 72 ore dall’ordine.

Attualmente sono disponibili nel catalogo della startup ben 18 integratori, quasi tutti mono ingrediente e a base di minerali, estratti vegetali e probiotici, organizzati in categorie basate sulle esigenze nutrizionali o di stili di vita: dallo stress alle difese immunitarie, dalla digestione alla depurazione.

Ogni integratore è studiato, certificato e controllato e in più la startup ha creato una “Advisory Board” scientifica e strategica, ossia le migliori competenze del mondo scientifico universitario e digitale per garantire la qualità di prodotto. Gli studi scientifici associati ad ogni integratore si trovano all’interno della Library, dove si può trovare ogni informazione necessaria per comprendere i benefici dei prodotti selezionati.

Il nuovo pack “green” e l’impegno per la sostenibilità ambientale

È disponibile in due versioni, una a tema invernale e una a tema estivo, il nuovissimo pack “green”: per spedire i suoi integratori, infatti, Vitamina lancia un nuovo pack in cartoncino prodotto in Italia e 100% riciclato, con 4 slot per il prodotto e un vano per il portapillole.

Allo stesso modo, in cartone 100% riciclato sono anche la busta, meno ingombrante e quindi inquinante, in cui vengono spediti gli integratori alimentari dopo il primo ordine, e tutti i materiali informativi contenuti all’interno del packaging.

L’unico imballaggio in plastica rimane, soprattutto per ragioni normative, quello dei barattolini che contengono le pillole: anche in quel caso, si tratta comunque di PET 100% riciclabile e differenziabile.

Contro la plastica negli oceani

È ancora in fase embrionale l’impegno della startup toscana a lavorare a un programma di donazioni regolari con un’organizzazione attenta all’ambiente e, in particolare, alla raccolta massiva della plastica presente negli oceani.

Si tratta della Ocean Cleanup, una giovane organizzazione senza scopo di lucro che mira proprio a raccogliere la plastica dai mari attraverso una gigantesca rete. Da Vitamina annunciano di voler supportare in un futuro non troppo remoto il progetto con delle corpose donazioni.