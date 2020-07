Tisane e infusi detox perfetti da bere anche freddi

Solitamente associamo l’idea di sorseggiare una buona tisana ad una bevanda calda che ci accompagna nelle serate invernali. In realtà molte tisane si prestano ad essere rinfrescanti e depurative anche in estate. Scopriamo allora quali sono gli infusi detox perfetti da bere anche freddi.

Con le calde giornate estive tendiamo a perdere molti liquidi, un modo per aumentarne l’introito può essere ad esempio quello di preparare delle acque aromatizzate alla frutta ma se preferiamo il gusto più intenso delle tisane a base di erbe o spezie niente ci vieta di consumarle nella variante fredda o meglio a temperatura ambiente.

Potenzialmente le tisane possono essere bevute anche fredde di frigorifero, ma questa opzione ve la sconsigliamo in quanto l’effetto depurativo è maggiore con le bevande calde o a temperatura ambiente (soprattutto in estate). Se proprio non resistete scegliete quantomeno di berle solo leggermente fresche e non ghiacciate.

Le tisane che vi presentiamo possono essere preparate in anticipo, conservate in frigo e tirate fuori al bisogno per portarle con voi in ufficio, in spiaggia o dove preferite all’interno di thermos e borracce.

Tisana di zenzero e limone

La tisana di zenzero, a cui si può aggiungere anche del succo di limone appena spremuto, si presta ad essere bevuta anche in versione estiva a temperatura ambiente o fresca. Le sue proprietà le abbiamo elencate più volte: aiuta la digestione, sgonfia la pancia, allevia mal di gola e raffreddore, placa la nausea, è diuretica e molto altro. Qui come prepararla.

Tisana alla curcuma

Esistono diverse varianti di tisana alla curcuma, tutte perfette anche da preparare con anticipo in modo da lasciarle raffreddare e consumare nel corso della giornata. Grazie alla presenza della “regina delle spezie”, questa bevanda si arricchisce di molte proprietà benefiche: depura l’organismo agendo in particolare sul fegato, favorisce la digestione, aumenta le difese immunitarie, migliora la circolazione ed è antinfiammatoria.

Karkadè

Il Karkadè, è una bevanda di color rosso molto acceso che si ricava dall’infusione di fiori di ibisco essiccati. In inverno si consuma calda ma in estate è perfetta anche fredda. Si tratta di una tisana ricca di vitamine, sali minerali e antiossidanti ma vanta anche proprietà diuretiche, antinfiammatorie e digestive. Preparare l’infuso è semplicissimo: basta 1 cucchiaio di karkadè per ogni tazza d’acqua, versare i fiori in acqua bollente, spegnere, coprire e attendere per circa 10 minuti. Dopo non resta che filtrare, lasciare raffreddare a temperatura ambiente e poi mettere in frigo. Con il karkadè potete anche provare a realizzare dei ghiaccioli di Karcadè e pesca.

Tisana alla menta

Rinfrescante e depurativa la menta è perfetta soprattutto in estate! La tisana che si ottiene dalle foglioline di questa pianta si può preparare in precedenza e conservare in frigorifero per consumarla al bisogno. Per renderla ancora più gustosa si può aggiungere anche qualche fetta di limone. Con la tisana di menta si possono realizzare anche granite e ghiaccioli fatti in casa.

Tè verde al limone

Un classico infuso ottimo in estate è il tè verde al limone. Non parliamo naturalmente delle bottigliette già pronte ma di quello che si realizza in casa a partire dalle foglie di tè o dalle bustine aggiungendo infine del succo di limone fresco. Una bevanda semplice, gustosa, dissetante e ricca di proprietà. Qui il segreto per prepararlo al meglio.

Tè rosso o roobois

Il roobois, conosciuto anche come tè rosso o tè africano, è un infuso naturalmente privo di caffeina ottimo da consumare in estate per le sue doti depurative, antiossidanti, antivirali, energizzanti e per il suo sapore naturalmente dolce.

Tisana all’anice stellato e finocchio

Questa tisana ha un buon effetto detox ma è anche utile a sgonfiare la pancia contrastando eventuali gas intestinali e favorendo la digestione. Unisce infatti insieme le potenzialità di anice stellato e semi di finocchio. Si prepara utilizzando 2 anice stellato e 1 cucchiaino di semi di finocchio ogni tazza d’acqua. Le erbe vanno fatte bollire in acqua per circa 8 minuti.

Tisana alla rosa canina

Una tisana perfetta in estate anche per i bambini è quella a base di rosa canina, pianta che stimola le difese immunitarie e dal potere diuretico e disintossicante. Si prepara lasciando in infusione una bustina per circa 5 minuti oppure utilizzando le bacche di rosa canina (2 cucchiaini per 250 ml di acqua) immergendole in acqua bollente per circa 10 minuti.

Tisana alla liquirizia

Anche la liquirizia è un’erba dal potere depurativo e diuretico oltre che antinfiammatorio. La tisana che da essa si ricava si può gustare anche in estate. Occorrono circa 60 grammi di radice secca per 1 litro di acqua oppure 2 o 3 pezzetti per una sola tazza d’acqua. Queste hanno però necessità di bollire per lungo tempo (circa un’ora) per poter rilasciare tutti i loro principi attivi.

Tisana camomilla e lavanda

Una tisana che si può bere fredda nella calde serate estive per favorire relax e sonno è quella che si prepara unendo insieme fiori di camomilla e lavanda. Vi serviranno due cucchiaini di fiori di camomilla essiccati e un cucchiaino di fiori di lavanda per ogni tazza d’acqua.