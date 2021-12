Stoviglie di bambù vietate anche in Italia: melammina e formaldeide possono migrare negli alimenti

È da tempo che si discute sulla sicurezza di piatti e bicchieri in bambù, soluzioni alternative alla plastica che spesso si utilizzano anche per far mangiare i bambini piccoli. Tanti paesi, tra cui Svizzera e Francia, li hanno già banditi. Sulla scia europea, inevitabilmente, la stessa decisione è stata presa anche dal nostro paese.

L’Italia ha seguito l’esempio di molti altri Paesi europei: Svizzera, Francia ma anche Austria, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo. Con una circolare, il nostro ministero della Salute fa sapere che:

I Materiali e Oggetti destinati al Contatto con gli Alimenti (MOCA) in plastica contenenti “polvere” di bambù (bambù macinato) sono dichiarati illegali, come riportato nel documento disponibile al seguente link autorizzate dal Regolamento (UE) n. 10/2011 per l’uso come additivi nella produzione di MOCA in plastica, in quanto non è stata effettuata alcuna valutazione del rischio da parte dell’EFSA, e sono considerati non idonei al contatto con gli alimenti.

Si fa riferimento a quelle stoviglie che spesso allettano i consumatori in quanto si tratta di un’alternativa apparentemente più naturale e sostenibile rispetto alla plastica ma bisogna appunto considerare i rischi.

Come si legge nel documento del ministero della Salute: