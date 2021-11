Spirulina: a cosa serve? I 10 migliori benefici dell’alga eccezionalmente ricca di ferro

La spirulina è ricca di benefici per la salute del corpo e del cervello. Ecco i 10 benefici dimostrati dalla ricerca scientifica

La spirulina è ricca di vari nutrienti e antiossidanti che possono giovare alla salute del corpo e del cervello. Scopriamo i 10 benefici dell’alga blu dimostrati dalla ricerca scientifica.

È ricca di nutrienti

La spirulina è un organismo che cresce sia in acqua dolce sia salata. Fa parte dei cianobatteri, ossia una famiglia di microbi unicellulari spesso indicati come alghe blu-verdi. Proprio come le piante, i cianobatteri possono produrre energia dalla luce solare attraverso un processo chiamato fotosintesi. In antichità era consumata dagli Aztechi, ma è tornata popolare quando la NASA ha proposto che poteva essere coltivata nello spazio per essere utilizzata dagli astronauti.

La dose giornaliera standard di spirulina è di 1-3 grammi, ma sono state utilizzate efficacemente dosi fino a 10 grammi al giorno. Questa piccola alga è ricca di sostanze nutritive, e un singolo cucchiaio (circa 7 grammi) di polvere di spirulina essiccata contiene:

Proteine: 4 grammi

Vitamina B1 (tiamina): 11% della RDA

Vitamina B2 (riboflavina): 15% della RDA

Vitamina B3 (niacina): 4% della RDA

Rame: 21% della RDA

Ferro: 11% della RDA

Contiene anche quantità sufficienti di magnesio, potassio e manganese e piccole quantità di quasi tutti gli altri nutrienti di cui hai bisogno. Inoltre, contiene solo 20 calorie e 1,7 grammi di carboidrati digeribili. Grammo per grammo, la spirulina potrebbe essere l’alimento più nutriente del pianeta: fornisce una piccola quantità di grasso, circa 1 grammo, compresi gli acidi grassi omega-6 e omega-3 in un rapporto di circa 1,5-1,0.

La qualità delle proteine ​​della spirulina è considerata eccellente, paragonabile a quella delle uova. Fornisce tutti gli amminoacidi essenziali di cui si ha bisogno. Si afferma spesso che contenie vitamina B12, ma non è così, poiché ha una pseudovitamina B12 che non è dimostrato essere efficace sull’uomo.

Potenti proprietà antiossidanti e antinfiammatorie

Il danno ossidativo può danneggiare il DNA e le cellule, e questo può causare l’infiammazione cronica che contribuisce al cancro e ad altre malattie.

La spirulina è una fantastica fonte di antiossidanti, che possono proteggere dai danni ossidativi. Il suo principale componente attivo è chiamato ficocianina, una sostanza che conferisce alla spirulina il suo unico colore blu-verde. La ficocianina può combattere i radicali liberi e inibire la produzione di molecole di segnalazione infiammatorie, fornendo notevoli effetti antiossidanti e antinfiammatori. (Leggi anche: Antiossidanti naturali: 10 cibi contro radicali liberi e invecchiamento)

Può abbassare i livelli di LDL e trigliceridi “cattivi”

Le malattie cardiache sono la principale causa di morte nel mondo. A quanto pare, la spirulina ha un impatto positivo su molti di questi fattori; ad esempio, può abbassare il colesterolo totale, il colesterolo LDL “cattivo” e i trigliceridi, mentre può aumentare il colesterolo HDL “buono”.

In uno studio su 25 persone con diabete di tipo 2, 2 grammi di spirulina al giorno hanno migliorato significativamente questi marcatori. Un altro studio su persone con colesterolo alto, ha determinato che 1 grammo di spirulina al giorno ha abbassato i trigliceridi del 16,3% e le LDL “cattive” del 10,1%. Diversi altri studi hanno riscontrato effetti favorevoli, sebbene con dosi più elevate di 4,5-8 grammi al giorno.

Protegge il colesterolo LDL “cattivo” dall’ossidazione

Le strutture grasse nel corpo sono suscettibili al danno ossidativo, questo processo è noto come perossidazione lipidica, un fattore chiave di molte malattie anche gravi.

Ad esempio, uno dei passaggi principali nello sviluppo delle malattie cardiache è l’ossidazione del colesterolo LDL “cattivo”. È interessante notare che gli antiossidanti nella spirulina sembrano essere particolarmente efficaci nel ridurre la perossidazione lipidica. In uno studio su 37 persone con diabete di tipo 2, 8 grammi di spirulina al giorno hanno ridotto significativamente i marker di danno ossidativo.

Può avere proprietà antitumorali

Alcune prove suggeriscono che la spirulina ha proprietà antitumorali. La ricerca indica che può ridurre l’insorgenza del cancro e le dimensioni del tumore. Gli effetti sul cancro della bocca sono stati particolarmente studiati; infatti, uno studio ha esaminato 87 persone provenienti dall’India con lesioni precancerose, chiamate fibrosi sottomucosa orale in bocca. Tra coloro che hanno assunto 1 grammo di spirulina al giorno per un anno, il 45% ha visto scomparire le proprie lesioni, mentre quando hanno smesso di assumere l’alga blu, quasi la metà di loro ha riportato lesioni nell’anno successivo.

In un altro studio su 40 individui, 1 grammo di spirulina al giorno ha portato a un maggiore miglioramento dei sintomi del cancro alla bocca rispetto a coloro che hanno utilizzato il farmaco Pentossifillina.

Può ridurre la pressione sanguigna

L’ipertensione è la causa principale di molte malattie gravi, tra cui infarti, ictus e malattie renali croniche. E’ stato dimostrato che una dose pari a 4,5 grammi al giorno riduce la pressione sanguigna in individui con livelli normali. Si pensa che questa riduzione sia guidata da un’aumentata produzione di ossido nitrico, una molecola che aiuta i vasi sanguigni a rilassarsi e dilatarsi.

Migliora i sintomi della rinite allergica

La rinite allergica è caratterizzata da infiammazione nei passaggi nasali, ed è innescata da allergeni ambientali, come polline, peli di animali o persino polvere di grano. La spirulina è un trattamento alternativo per i sintomi della rinite allergica, e ci sono prove sulla sua efficacia. In uno studio su 127 persone con rinite allergica, 2 grammi al giorno hanno ridotto drasticamente sintomi come secrezione nasale, starnuti, congestione nasale e prurito.

Può essere efficace contro l’anemia

Esistono molte forme diverse di anemia, la più comune è caratterizzata da una riduzione dell’emoglobina o dei globuli rossi nel sangue. L’anemia è abbastanza comune negli anziani, e può causare debolezza e affaticamento. In uno studio su 40 persone anziane con una storia di anemia, gli integratori di spirulina hanno aumentato il contenuto di emoglobina dei globuli rossi e migliorato la funzione immunitaria. (Leggi anche: Se hai questi sintomi potresti avere una forte carenza di ferro)

Può migliorare la forza muscolare e la resistenza

Il danno ossidativo indotto dall’esercizio è uno dei principali responsabili dell’affaticamento muscolare. Alcuni alimenti vegetali hanno proprietà antiossidanti, che possono aiutare gli atleti e gli individui fisicamente attivi a ridurre al minimo questo danno. La spirulina sembra essere efficace, poiché può portare a un miglioramento della forza e della resistenza muscolare; in due studi, inoltre, questa alga ha migliorato la resistenza e diminuito la sensazione di affaticamento.

Può aiutare a controllare della glicemia

Gli studi collegano la spirulina a livelli di zucchero nel sangue significativamente più bassi. In alcuni casi, ha superato i farmaci per il diabete più diffusi, tra cui la metformina. In uno studio di due mesi su 25 persone con diabete di tipo 2, 2 grammi di spirulina al giorno hanno portato a un’impressionante riduzione dei livelli di zucchero nel sangue. L’HbA1c, un marker per i livelli di zucchero nel sangue a lungo termine, è diminuito dal 9% all’8%; gli studi stimano che una riduzione dell’1% di questo marker può ridurre il rischio di morte correlata al diabete del 21%. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per riuscire ad avere dati certi.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbe interessare: