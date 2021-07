Se hai uno di questi sintomi potresti essere in pericolo di disidratazione (e dovresti bere subito l’acqua)

La disidratazione è una condizione pericolosa, che può avere cause di svariata natura. Ecco tutti i sintomi e come intervenire.

La disidratazione può avere molte cause diverse, come febbre o disturbi digestivi, ma anche sforzi eccessivi, surriscaldamento e farmaci, come i diuretici.

Quando si è disidratati si potrebbe avvertire una sensazione di spossatezza e nausea; in tal caso, è fondamentale idratarsi in modo da aiutare il corpo a ristabilire il giusto equilibrio dei liquidi.

E’ importante sapere che la sete è un segnale ritardato della disidratazione; infatti, molto prima di avvertire questa sensazione, il corpo ci manda diversi input. Ovviamente, in caso di grave disidratazione è necessario rivolgersi tempestivamente al proprio medico. (Leggi anche: Caldo e afa: in caso di colpo di calore, non somministrare paracetamolo o acido acetilsalicilico)

Cosa significa essere disidratati

La disidratazione deriva dalla perdita di più liquidi di quanti ne sono stati assunti. Le cause sono svariate, come:

eccessivo caldo,

farmaci,

disturbi digestivi,

sforzi ingenti.

Cosa accade al corpo in caso di disidratazione? In caso di disidratazione oltre ad avvertire tanta sete, si possono avere i seguenti sintomi:

debolezza,

spossatezza,

nausea,

molta sete.

Inoltre, secondo una ricerca, anche avere la bocca secca o problemi di concentrazione rientrano tra i sintomi della disidratazione. (Leggi anche: 10 motivi per bere 2 litri di acqua al giorno)

Come prevenire la disidratazione

Per prevenire la disidratazione, assicurati di bere abbastanza acqua, mangiare cibi ricchi di acqua e tenere d’occhio il colore delle urine. Dovrebbe variare dal giallo chiaro all’ambra pallido. L’urina più scura è un segno di disidratazione. Evita alcol, caffeina, bibite gassate o bevande zuccherate perché possono disidratarti ancora di più.

Alcune persone sono più a rischio di disidratazione rispetto ad altre; tra queste segnaliamo:

bambini,

anziani,

atleti,

persone che lavorano all’aperto o vivono ad alta quota.

Diverse condizioni possono portare alla disidratazione, tra cui:

febbre,

vomito,

diarrea,

alcuni farmaci, come i diuretici, che possono causare un’eccessiva minzione,

sudorazione da sforzi eccessivi, come dall’esercizio fisico,

surriscaldamento.

