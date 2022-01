Shot allo zenzero: rafforza il tuo sistema immunitario con questa bevanda

Non tanto in Italia quanto all’estero, nei supermercati si trovano i “ginger shot”, piccoli concentrati di zenzero (e pochi altri ingredienti) che aiutano a rafforzare il sistema immunitario. Possiamo però prepararli anche in casa in modo molto semplice. Ecco come.

Come è ormai noto a tutti, lo zenzero è ricco di proprietà. Questa spezia contiene vitamine, magnesio, ferro, calcio e potassio e grazie ai suoi principi attivi è un grande alleato del sistema immunitario, non a caso utilizzato da secoli nella medicina tradizionale cinese.(Leggi anche: Zenzero: cosa accade al corpo assumendolo ogni giorno).

Per sfruttare le potenzialità di questa spezia ci sono molti modi: grattugiare lo zenzero sulle nostre pietanze preferite, utilizzarlo in ricette salate o dolci, preparare una buona tisana, ecc.

Oggi vi suggeriamo un altro sistema che è al tempo stesso gustoso, economico e molto pratico: preparare degli shottini fai da te. Queste bevande monoporzione si realizzano in pochi minuti e con soli 3 ingredienti.

Ecco cosa vi occorre e come si preparano.

Indice Ingredienti

Preparazione

Controindicazioni

Ingredienti

100 g di zenzero fresco

2 limoni o 200 ml di succo di limone (in alternativa va bene anche il succo di altri agrumi)

100 ml di succo di mela torbido (non filtrato) e biologico

A questi 3 ingredienti strettamente necessari potete aggiungere del dolcificante come miele o sciroppo d’agave (50 ml) e/o 1 cucchiaino di un’altra spezia come la curcuma o la cannella per arricchire la bevanda di ulteriori proprietà.

Preparazione

Pulite e tagliate a dadini lo zenzero, spremete i limoni e mettete il tutto, insieme al succo di mela, in un frullatore. Se la consistenza che otterrete dopo aver frullato vi sembra troppo densa, potete filtrare la bevanda con l’aiuto di un colino.

Conservate il liquido in frigorifero per alcuni giorni, meglio se già porzionato in piccoli shot, potete utilizzare delle bottigliette monodose di fermenti lattici o integratori, se per caso le avete conservate, o in alternativa utilizzate i bicchierini piccoli da liquore.

Il quantitativo della ricetta è sufficiente per circa 10 shot, ideali soprattutto in autunno-inverno quando il sistema immunitario ha più bisogno di essere sostenuto, ma nulla vieta di assumerli anche in altri periodi.

Controindicazioni

Un consumo giornaliero elevato di zenzero (anche se solo per uso alimentare) è sconsigliato alle persone che assumono alcune tipologie di farmaci, come gli anticoagulanti e gli antiaggreganti piastrinici. Meglio sempre chiedere consiglio al proprio medico prima di assumere rimedi naturali a base di zenzero.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: