Questi due semplici ingredienti ti aiutano a pulire l’intestino in sole tre settimane

Come disintossicare l’intestino e ripulire il colon con kefir e semi di lino per migliorare problemi di stitichezza, colite e per favorire l’assorbimento dei nutrienti

L’intestino è un organo chiave per il benessere di tutto il corpo, non a caso oggi è a tutti gli effetti considerato un secondo cervello. Ecco perché è molto importante mantenerlo sano attraverso un’alimentazione corretta, ma anche con qualche piccolo escamotage per disintossicarlo. Avete mai provato ad assumere per 3 settimane semi di lino e kefir?

I semi di lino sono semi molto preziosi e utili in particolare a regolarizzare le funzioni intestinali (grazie alle mucillagini e le fibre che contengono) e a fornire preziosi Omega 3.

Il è invece una bevanda fermentata a base di latte (ma esiste anche d’acqua) e di batteri buoni che si trova ormai abbastanza facilmente da acquistare già pronto nei negozi bio. Se volete sapere qualcosa in più sul kefir e avere delle ricette per prepararlo in casa leggete QUI.

Come suggerito anche dal dottor Alessandro Targhetta, questi due semplici ingredienti possono aiutare ad eliminare tossine, muco e batteri che nel corso del tempo si sono depositati nelle anse dell’intestino migliorando quindi ad esempio problemi di stitichezza o colite ma anche favorendo l’assorbimento dei nutrienti utili al nostro organismo.

Come pulire il colon in 3 settimane:

Come prima cosa la mattina assumere ogni giorno:

la 1a settimana – 1 cucchiaio di farina di semi di lino mescolata a 100 ml di kefir

– 1 cucchiaio di farina di semi di lino mescolata a 100 ml di kefir la 2a settimana – 2 cucchiai di farina di semi di lino mescolata con 100 ml di kefir

– 2 cucchiai di farina di semi di lino mescolata con 100 ml di kefir la 3a settimana – 3 cucchiai di farina di semi di lino mescolata con 150 ml di kefir

Al posto della farina di lino (certamente più comoda e pratica da utilizzare) potete scegliere anche, se ad esempio già li avete in casa, i semi di lino da tritare bene sul momento. Preparatevi perché la prima settimana è abbastanza semplice ma poi il “pastone” che si realizza può non essere proprio di vostro gradimento.

Molto importante nel corso della giornata bere anche molta acqua in quanto i semi di lino tendono a richiamarla e trattenerla a sé.

Avete già provato questo metodo naturale?

