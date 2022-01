Semi di finocchio: i 5 migliori modi di usarli ogni giorno per sgonfiarti e perdere peso

I semi di finocchio sono un’ottima spezia da aggiungere ai tuoi piatti. Vediamo come consumarli in particolar modo se vuoi perdere peso

I semi di finocchio hanno un gusto molto aromatico e un sapore rinfrescante, per questo usarli in cucina darà un tocco in più ai tuoi piatti. Oltre al suo gusto accattivante, ci sono una serie di altri vantaggi nel consumo di semi di finocchio; grazie all’abbondanza di antiossidanti aiutano a rafforzare l’immunità, migliorare la digestione e facilitare la perdita di peso. Scopriamo come usare i semi di finocchio per beneficiare di tutte le sue interessanti proprietà.

In polvere

Un primo modo di consumare i semi di finocchio è macinarli, ottenendo così una polvere che puoi aggiungere semplicemente a qualsiasi piatto. Questo ti aiuterà a mantenere sano il tuo apparato digerente, che è fondamentale per la perdita di peso.

Bevanda rinfrescante

Se vuoi includere i semi di finocchio nella tua dieta, ti consigliamo di immergerli una tazza d’acqua durante la notte e consumarla al mattino. Questa bevanda rinfrescante assorbirà la maggior parte del sapore insieme ai nutrienti dei semi di finocchio. (Leggi anche: Tisana al finocchio: le straordinarie proprietà, come prepararla e controindicazioni (anche per bambini)

In semi

Se ami masticare i semi di finocchio puoi utilizzarli interi e cospargerli sui piatti, come condimenti per l’insalata oppure sulle verdure grigliate. Questo non solo migliorerà il gusto delle pietanze, ma farai il pieno delle sostanze nutritive del finocchio.

Snack e barretta fai da te

Le proteine ​​sono un macronutriente essenziale in qualsiasi percorso dimagrante, ma il consumo di troppe proteine ​​può causare gonfiore. I semi di finocchio possono essere utilizzati efficacemente per contrastare questo problema. Prova a preparare le barrette fatte in casa con della frutta secca, come mandorle e arachidi, e aggiungi una manciata di semi di finocchio. In questo modo, avrai un buon apporto proteico e di “grassi buoni”, mentre i semi di finocchio si prenderanno cura del tuo intestino. (Leggi anche: Pancia gonfia: 10 rimedi naturali per il gonfiore addominale)

