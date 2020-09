Quando il senza glutine incontra il biologico: nasce la linea Schär BIO

Nasce la nuova linea di prodotti Schär BIO: panini, pasta, snack, biscotti e merendine, naturalmente privi di glutine e da oggi anche biologici, per fare bene a te e all’ambiente.

Schär BIO: i prodotti senza glutine e biologici che ti accompagnano dalla colazione alla cena

Schär è una realtà familiare con quasi 40 anni di storia, si trova nel cuore delle Alpi ed è l’azienda leader in Italia per i prodotti senza glutine, e ha scelto di offrire alimenti e snack ancora più buoni, non solo nel gusto ma anche per l’ambiente.

L’azienda altoatesina ha infatti deciso di optare per materie prime biologiche per realizzare pasta, panini e spuntini dolci e salati, che accompagnano dalla colazione alla cena e nei momenti di pausa, anche al lavoro e a scuola grazie alle pratiche porzioni monouso.

Da oggi l’assortimento proposto da Schär include ben 9 prodotti biologici, preparati con cereali e pseudo cereali naturalmente privi di glutine come l’amaranto, l’avena e la quinoa, ma anche con frutta secca e a guscio e semi.

Ingredienti selezionati tra i più pregiati e di qualità, ricchi di fibre, minerali, vitamine e grassi buoni e fondamentali per il nostro benessere che in più conferiscono nuove sfumature di gusto e sapore.

Molti dei prodotti sono anche senza lattosio: morbidi panini, fette croccanti e leggere da gustare da sole o per preparare tartine, biscotti per la colazione al cioccolato o alle mele, penne e spaghetti sono adatti a chi è intollerante al lattosio e ha chi ha scelto di seguire uno stile di vita vegan, oltre che alle persone celiache.

I prodotti offerti di Schär sono quindi gustosi, ma anche amici dell’ambiente poiché biologici. I prodotti biologici, infatti, non contengono ingredienti OGM potenzialmente dannosi per noi e per il Pianeta e sono privi di conservanti, aromi e coloranti artificiali.

Prodotti senza glutine biologici: buoni, salutari e amici dell’ambiente

Nel proporre la nuova linea biologica, Schär si è posta come obiettivo quello di offrire prodotti più sostenibili per tutti, per rispondere alle esigenze di chi ha cuore la propria salute e quella del Pianeta.Per questo, la nuova linea include prodotti da gustare in casa e fuori casa, buoni e naturalmente privi di glutine e da oggi anche biologici.

Nella selezione degli ingredienti, Schär ha scelto di garantire una elevata qualità e una sicurezza massima, avvalendosi di fornitori esperti e competenti, affidabili e in grado di offrire garanzie sulla filiera delle materie prime.

Le ricette per preparare pasta, snack, panini e merendine sono poi formulate con la collaborazione di un team di nutrizionisti, così da poter offrire prodotti equilibrati dal punto di vista nutrizionale, un aspetto fondamentale per chi presenta intolleranze e, per questo, può andare incontro a carenze.

Gli esperti in nutrizione sono anche a disposizione per consigli e consulenze per aiutare ad affrontare in modo sereno e semplice le scelte alimentari quotidiane delle persone con intolleranze.

La nuova linea Schär Bio coniuga dunque bontà, valore nutrizionale, sicurezza e amore per l’ambiente, perché è prodotta con ingredienti privi di glutine, con ricette formulate in modo equilibrato e da oggi anche biologici.

Per salvaguardare ulteriormente l’ambiente, la plastica utilizzata per il packaging è stata sostituita, dove possibile, da materiali riciclati e riciclabili, come la carta certificata FSC, marchio che garantisce una gestione responsabile delle foreste.

