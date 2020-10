Schär Bio, il gluten free biologico che ha contribuito a far nascere una foresta

In occasione del lancio della nuova linea di prodotti biologici senza glutine, Schär ha deciso di dare vita a una foresta mettendo a dimora 200 nuovi alberi in diverse aree del mondo. Un gesto con cui l’azienda vuole dimostrare il proprio amore per l’ambiente e le persone.

La foresta Schär: 200 nuovi alberi per fare bene all’ambiente e alle persone

Schär, azienda italiana specializzata in alimenti privi di glutine, ha da poco lanciato la sua nuova linea biologica, per offrire ai propri clienti prodotti ancora più buoni e rispettosi dell’ambiente.

In concomitanza con la nascita della nuova linea di alimenti biologici, Schär ha fatto sorgere una foresta, con la messa a dimora di 200 nuovi alberi in diverse aree del Pianeta.

Le piante sono fondamentali per la nostra salute non solo per la loro capacità di produrre ossigeno e assorbire CO2 e sostanze inquinanti. I benefici del verde sono infatti molteplici. Gli alberi migliorano la temperatura e l’umidità dell’ambiente, spezzano la monotonia del paesaggio data dalle monocolture e favoriscono la biodiversità.

Inoltre, le foreste aiutano le comunità locali offrendo occupazione nell’ambito della loro gestione, nonché risorse alimentari attraverso i frutti degli alberi.

Per tutti questi motivi, Schär ha scelto di piantare 200 nuove piante di cacao, caffè, avocado, limone, alcune delle quali già messe a dimora in sei Paesi.

Una foresta ispirata ai sapori che ci dona la terra e alla difesa del pianeta che ci ospita, che offrirà vantaggi ambientali economici e sociali e che apparterrà a tutti: gli alberi sono stati regalati dall’azienda attraverso i propri canali social e chi ha ricevuto un albero in dono ha avuto la possibilità di dargli un nome e di monitorarne la crescita nel tempo.

Sarà poi Treedom a piantare gli alberi nelle diverse aree del mondo, scegliendo quelle particolarmente bisognose di supporto agro-forestale e di una gestione più attenta delle risorse naturali.

La nuova linea Schär Bio: cibi genuini, semplici e biologici

La nuova linea Schär Bio è la pagina più recente della storia di questa azienda altoatesina specializzata in prodotti senza glutine.

Schär ha infatti lanciato di recente un assortimento di alimenti che include pasta, pane, snack salati e dolci, prodotti con materie prime prive di glutine e da oggi anche biologiche quindi senza pesticidi, OGM e conservanti.

La nuova linea è preparata con ingredienti gustosi, attentamente selezionati e di qualità: frutta secca e a guscio, semi, cereali e farine gluten free come la quinoa, l’amaranto e l’avena, fonti naturali di fibre, minerali, vitamine e acidi grassi essenziali per il nostro benessere.

I prodotti Schär Bio, buoni e naturalmente privi di glutine, rispondono alle necessità di chi ha cuore la propria salute e quella del Pianeta e sono perfetti per accompagnare e deliziare durante tutta la giornata, dalla colazione alla cena, a casa e fuori casa. La linea Schär Bio offre infatti anche delle comode e pratiche porzioni monouso da portare con sé a scuola o al lavoro, sempre rispettando l’ambiente, oltre alla propria salute.

Il packaging ecologico prevede l’uso di materiali riciclati e riciclabili in sostituzione della plastica che, quando possibile, è stata rimpiazzata da carta certificata FSC, che garantisce una gestione responsabile delle foreste.

La nuova linea biologica di Schär coniuga dunque gusto, benessere e rispetto per l’ambiente, un rispetto che l’azienda ha deciso di dimostrare anche regalando a tutti noi una nuova foresta, piantando 200 alberi che porteranno benefici al Pianeta e alle persone.