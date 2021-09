Schär, alla scoperta di un mondo fatto di cereali e qualità

Come si preparano pane, pizze, biscotti e merende senza glutine sani e gustosi? Selezionando ingredienti di qualità, sperimentando e mettendoci passione. Proprio come fa Schär.

Schär, la qualità alla base del gluten free

Creare prodotti da forno e pasta privi di glutine buoni e gustosi non è affatto facile. Il glutine, infatti, è un ingrediente chiave per fornire elasticità e consistenza agli impasti di pasta e pane ed eliminarlo dalle ricette non è semplice.

Il primo segreto per riuscire a realizzare un buon impasto è sicuramente la qualità, perché il risultato finale è la somma degli ingredienti. Per questo Schär seleziona le migliori materie prime, affidandosi ad agricoltori esperti, appassionati del loro lavoro, capaci di garantire la tracciabilità dei prodotti dalla semina alla macinazione.

La qualità degli ingredienti da cui partire è fondamentale per dare al prodotto finito diverse sfumature di gusto in grado di renderlo appetitoso ma anche per assicurare tutte le sostanze nutritive che servono al nostro corpo per funzionare bene: carboidrati, fibre, proteine e grassi benefici, ma anche vitamine, minerali e sostanze funzionali, indispensabili per il nostro benessere.

Varietà e ricerca: i segreti dei prodotti senza glutine Schär

Qualità e selezione degli ingredienti, come abbiamo visto, sono essenziali per ottenere un prodotto senza glutine genuino e gustoso, ma non sono tutto. Per offrire alimenti buoni, fragranti, con una consistenza ottimale e capaci di rimanere freschi a lungo, Schär si affida alla varietà degli ingredienti e a una continua ricerca.

La natura mette a disposizione una gran moltitudine di ingredienti naturalmente privi di glutine: miglio, grano saraceno, teff, avena e quinoa, solo per citare cereali e falsi cereali gluten free. A questi, si possono mescolare farine ricavate da frutta secca, legumi, castagne. Gli impasti vengono poi arricchiti semi oleosi, olio extravergine di oliva, olio di girasole alto oleico e, quelli lievitati, sono fermentati con pasta madre naturale.

Le migliori materie prime per qualità e gusto vengono poi sapientemente dosate e miscelate per ottenere ricette uniche e gustose, prive di glutine, ingredienti OGM, additivi artificiali e conservanti di sintesi. Nel Centro Ricerca e Sviluppo Schär di Trieste gli esperti lavorano incessantemente per selezionate le sementi più adatte, individuare le varietà con le migliori proprietà, trovare metodi di lavorazione migliori e studiare le tecnologie di confezionamento più pratiche per conservare al meglio i prodotti.

Schär, cento anni dedicati al gluten free

Schär nasce nel lontano 1922 e da quasi cento anni si impegna per offrire il meglio a chi ha specifiche esigenze alimentari.

In quasi un secolo di storia, l’azienda si è specializzata studiando e migliorando i propri prodotti, con competenza e passione. Ogni ricetta viene elaborata tenendo conto del gusto finale, ma anche della sicurezza e delle proprietà nutrizionali, così che il prodotto finale assicuri un apporto di nutrienti equilibrato oltre che un sapore squisito e la garanzia dell’assenza di contaminazione.

Dietro ogni prodotto Schär non ci sono dunque solo materie prime di qualità, varietà degli ingredienti e ricerca, ma anche attenzione e grande esperienza che consentono di ottenere ricette perfette sotto ogni punto di vista.

Passione, ricerca, esperienza danno come risultato le oltre 150 bontà senza glutine offerte da Schär, per deliziare il palato anche dei più esigenti dalla colazione alla cena, con alimenti appetitosi, sicuri e sani che oltre a nutrire, favoriscono il buon umore e regalano benessere e ottimismo.

Grazie ai prodotti Schär rinunciare al glutine non significa rinunciare ai piaceri della tavola e tutti possono gustare una pizza gluten free, un pane fragrante e croccante o una dolce pasta frolla senza preoccupazioni per la propria salute e godendo a pieno dei momenti conviviali con serenità.