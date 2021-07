Pressione bassa e caldo: cosa mangiare per evitare gli svenimenti

Pressione bassa. Un problema di cui soffrono molte persone soprattutto nel periodo estivo quando le temperature eccessive tendono a far comparire maggiormente il problema. Come possiamo evitare gli svenimenti dovuti alla pressione bassa? Fondamentale la giusta alimentazione e quindi sapere cosa mangiare e cosa evitare.

Per pressione bassa si intende quando i valori della pressione arteriosa sono al di sotto dei 90/60 mm Hg. L’ipotensione può essere dovuta a diverse cause ed è sempre bene, se il problema è ricorrente, rivolgersi al proprio medico per capirne l’origine e valutare quindi come è meglio agire.

Leggi anche: PRESSIONE BASSA: CAUSE E RIMEDI NATURALI

In caso di ipotensione è possibile però aiutarsi con l’alimentazione in modo da tenere la pressione stabile così da evitare quanto meno pericolosi svenimenti. Ecco allora cosa mangiare:

Frutta e verdura

Avere la giusta dose di sali minerali e vitamine nel corpo è molto importante per fare in modo che la pressione si regolarizzi sui giusti valori. Via libera allora, ancor di più in estate con il caldo, ad un grande consumo di frutta e verdura. Almeno 5 porzioni al giorno, meglio se di più. Ottima anche la frutta secca o essiccata come noci, nocciole, mandorle, albicocche, uvetta, ecc.

Integratori salini

Nel caso non si riesca a raggiungere il fabbisogno di sali minerali e vitamine nel corso della giornata con la sola alimentazione, magari perché si fa sport e si suda molto, ecco che possono venire in aiuto gli integratori salini. Vi consigliamo di prepararli in casa seguendo questa semplice ricetta.

Leggi anche: GATORADE FAI DA TE: COME FARE L’ENERGY DRINK IN CASA (VIDEO)

Acqua

Fondamentale, sempre e ancor di più se si soffre di ipotensione, è mantenere la giusta idratazione del corpo. Un buon consiglio è dunque quello di bere ogni giorno almeno 2 litri di acqua.

Carboidrati e proteine

L’alimentazione in caso di pressione bassa deve essere sana ed equilibrata, meglio quindi prediligere carboidrati integrali (di cui comunque non bisogna abusare) e cibi proteici ma poco grassi. Un’ottima scelta sono le proteine di origine vegetale.

Liquirizia

Chi soffre di pressione bassa dovrebbe tenere sempre a portata di mano in borsa un bastoncino di liquirizia o delle caramelle di liquirizia pura. Si tratta infatti di un ottimo rimedio naturale per fare alzare un po’ la pressione, in maniera anche abbastanza veloce. Meglio comunque assumere la liquirizia non quando già ci si sente giù di tono ma preventivamente e sempre senza esagerare.

Zenzero

Masticare un pezzettino di zenzero, una caramella allo zenzero o dello zenzero candito può aiutare chi soffre di pressione bassa. Si può utilizzare anche la radice fresca sui vostri piatti preferiti oppure preparare la tisana allo zenzero ottima anche per favorire la digestione e reintegrare liquidi.

Sale

Il sale è in grado di tenere più alta la pressione, si tratta però di un alimento da consumare con moderazione per via di alcuni effetti indesiderati che comporta. In caso di pressione bassa, meglio calibrare con il proprio medico il quantitativo giornaliero più adatto alla situazione in modo tale da godere dei vantaggi del consumo di sale evitando invece le controindicazioni, soprattutto a lungo termine.

Piccoli pasti

Una buona regola generale, soprattutto se si soffre di pressione bassa dopo i pasti, è quella di evitare pranzi e cene pesanti e combinazioni alimentari sbagliate. Meglio prediligere invece l’assunzione di cibo a piccole dosi. Ovvero fare piccoli e frequenti pasti nel corso della giornata in modo da rendere più semplice la digestione e alleggerire quindi il lavoro dell’organismo.

Evitare l’alcool

Evitare di bere alcoolici e ancor di più super alcoolici è un consiglio che viene fornito in diversi casi tra cui problemi legati alla pressione sanguigna. Se proprio non si riesce a rinunciare a birra o vino, quanto meno il consumo va limitato al minimo.