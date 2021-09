Ipertensione: la bevanda facilissima da preparare in casa per abbassare la pressione in pochi minuti

Una semplice bevanda da poter fare in casa e con soli due ingredienti, secondo un recente studio, è in grado di contrastare l’ipertensione

La pressione alta, nota anche come ipertensione, è un precursore di gravi problemi cardiaci, quindi è importante contrastarla. Secondo una ricerca, una bevanda semplice a base di pochi ingredienti e che puoi fare a casa è risultata molto efficace nel contrastare la pressione alta. (

La pressione sanguigna aumenta quando i vasi sanguigni si restringono sempre più. Quando si verifica ciò, la conseguenza è che viene trasportato meno sangue al corpo, mettendo a dura prova il cuore e aumentando il rischio di malattie cardiache. Migliorare la propria alimentazione e seguire uno stile di vita sano e attivo, è uno dei cambiamenti principali che puoi fare per migliorare le tue condizioni di salute. (Leggi anche: Nuovo studio rivela esattamente quanto devi camminare per ridurre il rischio di malattie cardiache)

Lo studio

Secondo una ricerca pubblicata sul Pakistan Journal of Food Sciences, il tè all’aglio e al miele è una combinazione vincente. È stato progettato uno studio per valutare l’effetto antipertensivo del tè al miele all’aglio in ventiquattro soggetti ipertesi.

Per identificare l’effetto sull’ipertensione sono stati somministrati 3 g, 5 g, 7 g di aglio e miele sotto forma di tisana per 42 giorni, per valutare l’effetto del tè al miele all’aglio.

I risultati

La pressione sanguigna viene registrata con due numeri: la pressione sistolica (numero più alto) è la forza con cui il cuore pompa il sangue al corpo; la pressione diastolica (numero più basso) è la resistenza al flusso sanguigno nei vasi sanguigni. Sono entrambi misurati in millimetri di mercurio (mmHg).

I dati ottenuti durante lo studio sono stati sottoposti ad analisi statistica, e i risultati hanno mostrato che il consumo regolare di tè al miele all’aglio ha messo in atto una significativa riduzione della pressione sanguigna elevata. Inoltre, si è notato che l’aglio e il miele hanno un potenziale effetto antipertensivo. Quindi, l’aglio e il miele sono altamente tollerati e possono essere considerati un’opzione di trattamento complementare per l’ipertensione.

Alcuni consigli utili per la salute del nostro organismo

Per mantenerci in salute, ecco alcuni consigli utili da tenere in mente:

riduci la quantità di sale e mangia molta frutta e verdura per abbassare la pressione alta

ricorda che il sale aumenta la pressione sanguigna; di conseguenza, più sale mangi, più alta sarà la pressione. Secondo il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), dovresti mangiare meno di 6 g di sale al giorno, che è circa un cucchiaino da tè

una dieta povera di grassi che include molte fibre, come riso integrale, pane e pasta, frutta e verdura aiuta anche ad abbassare la pressione sanguigna”.

A tutto ciò, si consiglia di bere regolarmente almeno 2 litri di acqua al giorno e di non eccedere con l’alcol, poiché questo può aumentare la pressione sanguigna nel tempo. Rimanere entro i livelli raccomandati è il modo migliore per ridurre il rischio di sviluppare la pressione alta.

