Pressione alta: le patate possono essere più efficaci degli integratori, ma solo se le cuoci così

Il potassio trovato nelle patate è ritenuto più utile di quello trovato negli integratori alimentari per la pressione alta. Ma per trarne i maggiori benefici, le patate devono essere bollite o cotte al forno.

Le patate – soprattutto quelle fritte – piacciono molto a tutti, ma sono spesso additate come alimento poco salutare: il loro alto apporto in fatto di carboidrati le rende nemiche giurate di chi vuole mantenersi in forma. Ma ora un nuovo studio prova a ribaltare la cattiva reputazione di questo tubero, dimostrando che mangiare patate (cotte al forno) aiuta concretamente a tenere sotto controllo la pressione sanguigna più di quanto possano fare gli integratori alimentari in commercio: le patate infatti, ricche in potassio, sono l’alimento ideale per chi soffre di pressione alta.

Per ridurre la pressione sanguigna a tavola si pensa sempre a ridurre il consumo di sodio, ma questa è solo metà della storia – spiega Connie Weaver, autrice dello studio. – Anche il potassio ha un ruolo importante nell’abbassare la pressione, e da questo studio è emerso che un piatto di patate è più efficace di un integratore di potassio.

Per dimostrare l’efficacia delle patate nel ridurre la pressione, i ricercatori hanno coinvolto 30 volontari e li hanno divisi in quattro gruppi, assegnando a ciascuno un regime alimentare che prevedesse l’assunzione quotidiana di 2.300mg di potassio al giorno. Se il primo gruppo non ha assunto nessun tipo di integrazione a questi livelli giornalieri, il secondo gruppo ha assunto anche 1.000 mg di potassio extra da patate cotte in forno, in padella o bollite, il terzo gruppo ha assunto 1.000 mg di potassio extra dalle patatine fritte, mentre l’ultimo gruppo ha integrato l’assunzione di potassio attraverso un supplemento alimentare.

I risultati hanno dimostrato che le patate cotte al forno o bollite hanno il migliore impatto sui livelli pressori nel sangue – meglio anche degli integratori comunemente in commercio, e senza nessun tipo d controindicazione. Quindi possono essere tranquillamente inclusi nella dieta senza troppi sensi di colpa.

Fonte: MDPI

