Quest’erbaccia è in grado di bruciare i grassi e ridurre il peso. Lo studio

Antiossidante e antimicrobica, analgesica e depurativa. Dell’ortica si conoscono sin da tempi remoti le proprietà medicinali ed erboristiche, ma ora un nuovo studio apre un nuovo importante capitolo: le foglie di ortica sarebbero un potente strumento nella lotta contro l’obesità, anche se si continua a seguire una dieta ricca di grassi.

Ad affermarlo sono gli studiosi dell’Università del Maryland che in uno studio hanno evidenziato come le foglie di ortica, già note per essere ricche di una serie di nutrienti, tra cui vitamine, minerali, aminoacidi e carotenoidi, possono essere utilizzate come diuretico sicuro ed efficace e come alleato contro l’aumento del peso.

L’ortica è una pianta a fioritura primaverile che cresce abbondantemente in tutto il mondo. Il suo estratto è utilizzato in vari integratori alimentari e in diverse pietanze.

Sulla base di una ricerca precedente, che aveva già dimostrato come l’estratto di ortica possa migliorare il metabolismo degli zuccheri nel sangue, gli scienziati, guidati da Diane N. Obanda, sono partiti dal presupposto che assumere un estratto di foglie della pianta di ortica potrebbe effettivamente prevenire un aumenti di peso, anche in regime alimentare ipercalorico.

Dai test di laboratorio, gli studiosi hanno notato l’aumento di peso e l’accumulo di grasso corporeo sono rallentati in modo significativo dopo aver introdotto l’ortica nella dieta dei gruppi di studio.

La dott.ssa Obanda e il suo team sono stati quindi in grado di concludere che l’ortica ha un effetto positivo sul metabolismo, sebbene non siano stati in grado di dire con precisione il motivo. Saranno necessarie ulteriori ricerche, ma intanto potete già conoscere QUI tutti i modi in cui potete utilizzare l’ortica in cucina.

Fonte: Nutrients

