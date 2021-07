In Italia ci sono meno obesi che nel resto dell’Ue (ma la percentuale rimane alta). La lista dei Paesi peggiori

In Italia gli adulti in sovrappeso sono il 46%, percentuale significativa, ma comunque la più bassa tra i Paesi dell’Unione Europea. A stabilirlo è l’Eurostat, l’ufficio statistico europeo. I peggiori, con livelli di colesterolo e trigliceridi altissimi, sono Croazia e Malta, dove il 65% degli adulti è in sovrappeso.

Dietro l’Italia ci sono la Francia con il 47% e il Lussemburgo con il 48%. I dati del Belpaese, rispetto agli altri, sono sicuramente migliori, ma in generale non c’è da stare tranquilli perché il 46% ci rimanda al fatto che 1 adulto su 2 e 1 bimbo su 4 hanno problemi di sovrappeso e obesità. I più colpiti, come vi avevamo raccontato qualche tempo fa riprendendo un rapporto Istat, sono i bambini e gli adolescenti del Sud e più di un terzo non pratica né sport né attività fisica.

Tutto ciò causa una maggiore incidenza di malattie come diabete, infarto, ictus e tumori. Senza tralasciare i problemi respiratori. In questo nuovo rapporto Eurostat ha preso in considerazione lo stato di salute, i determinanti della salute e l’uso dei servizi di assistenza sanitaria dei cittadini dell’Unione europea. Vediamo cosa è emerso.

La percentuale di adulti in sovrappeso varia tra gli Stati membri dell’UE, con le quote più elevate registrate in Croazia e Malta, dove il 65% degli adulti era considerato sovrappeso nel 2019. Al contrario, le quote più basse sono state registrate in Italia (46%), Francia (47%) e Lussemburgo (48%). In tutti gli Stati membri dell’UE, nel 2019 sono gli uomini ad essere più in sovrappeso rispetto alle donne con i divari maggiori registrati in Lussemburgo (59% degli uomini contro 38% delle donne)

In generale, i dati dicono che nella Ue, secondo l’indice di massa corporea (Bmi), il 45% degli adulti ha un peso normale, mentre sovrappeso sono il 53%, di cui il 36% pre-obeso e 17% obeso. Solo il 3% è sottopeso.

Il peso poi viene messo in relazione all’età: con il tasso più basso dai 18 ai 24 anni (25%), e più alto dai 65 ai 74 anni (66%). E all’istruzione, la percentuale di persone in sovrappeso diminuisce all’aumentare del livello di studio: ovvero un 59% di adulti in sovrappeso, con basso livello di istruzione, un 54 % tra quelli con un livello di istruzione medio, e il 44% con un livello di istruzione alto.

Fonte: Eurostat

