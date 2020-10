Nutrinform Battery: sulle etichette arriva il nuovo logo nutrizionale “a batteria”, impariamo a leggerlo

Presto potremmo vedere sulle confezioni dei prodotti alimentari del nostro paese una nuova etichetta. Si tratta del NutrInform Battery che intende rendere più chiare e facilmente leggibili le informazioni nutrizionali.

La ministra delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova ha firmato il decreto che introduce il nuovo logo nutrizionale fronte-pacco che però per le aziende è del tutto facoltativo. Si tratta del NutrInform Battery.

Ad annunciare la novità è la stessa Ministra Bellanova specificando che si tratta di un’alternativa al Nutriscore (francese) “ma è di gran lunga migliore. Non è penalizzante, non dà patenti di buono o cattivo: informa”.

Lo scopo della nuova etichetta sarà infatti principalmente quello di informare meglio e in maniera più diretta e semplice i consumatori che, sempre più attenti a ciò che acquistano, potranno scegliere con maggiore consapevolezza dopo aver letto le specifiche nutrizionali sulla parte frontale della confezione.

Come si legge sul sito Nutriform Battery:

“La proposta di questa etichettatura non va a sostituire la classica etichetta nutrizionale sul retro del pacco che indica le percentuali di energia e nutrienti presenti in ogni singolo prodotto alimentare e tantomeno l’elenco degli ingredienti presenti (obbligatori per legge). L’etichetta nutrizionale fronte pacco Nutrinform Battery nasce dall’esigenza di trovare un metodo per contrastare le patologie legate allo stile di vita e all’alimentazione come l’obesità. Intervenire sui prodotti alimentari per indurre le persone a cambiare le proprie abitudini a tavola può essere una strategia vincente”.