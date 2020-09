Cola: proprietà, usi e controindicazioni della noce di cola

Noce di cola: quali proprietà e quali benefici? Albero della famiglia delle Sterculiacee tipicamente tropicale, i suoi frutti – le noci appunto – sono ricchi di caffeina e di xantine. Non solo stimolano il sistema nervoso, ma in più migliorano il tono muscolare.

Proprietà e benefici

Dal sapore un po’ amaro e astringente, dovuto alla presenza di alcaloidi e tannini, la noce di cola dà un vero e proprio carico di energia, aumenta la resistenza e stimola il fisico sotto sforzo. Insomma, una vera funzione “antifatica”, utile anche nei casi di convalescenza e di spossatezza mentale o nei momenti in cui siano richiesti la massima attenzione e una buona memoria.

Nelle diete dimagranti. La noce di cola aiuta a perdere peso (attenzione, questo solo in specifici programmi dimagranti!). La caffeina in essa contenuta, infatti, contrasta la sensazione di appetito e… fame pantagruelica addio!

Digestione difficile. La noce di cola è in grado di aiutare a secernere i succhi gastrici, favorendo così una buona digestione.

Mal di testa. La caffeina e la teobromina che fanno parte della noce di cola aumentano l’afflusso di sangue alla testa dando così una soluzione a una fastidiosa emicrania.

Altre proprietà. La noce di cola ha anche blande proprietà diuretiche e non solo! Sempre grazie alla caffeina che funge da broncodilatatore, la noce di cola viene utilizzata anche per trattare asma o pertosse e per facilitare la guarigione di tagli sulla pelle.

Controindicazioni ed effetti collaterali

Beh, inutile dire che l’alto contenuto di caffeina potrebbe non regalarvi un sonno sereno, per cui bandite la noce di cola prima di andare a letto. Nemmeno in gravidanza e in allattamento se ne raccomando l’uso, così come per i bambini.

Con la noce di cola deve andarci piano anche chi soffre di pressione alta, di problemi cardiaci, di colesterolo alto o chi ha avuto in passato un ictus. Precedenti studi dimostrano che un sovradosaggio di noce di cola può causare problemi di aritmie cardiache e di malessere ed irritare alcuni tipi di ulcere.

Come si assume e dove trovare la noce di cola

La noce di cola si trova in erboristeria, nelle farmacie con settore omeopatico e naturale e nei negozi di alimentazione naturale sotto forma di tintura madre (in genere si raccomandano 30 gocce 3 volte al giorno) o in capsule (2 o 3 capsule al giorno) o in polvere. Nella polvere totale della noce di cola, le basi puriniche sono fissate ai flavonoidi e vengono liberate lentamente nell’intestino, ottenendo quindi un’azione prolungata ed evitando gli effetti eccitanti della caffeina che si possono osservare quando si assume la cola sotto forma di tisane o estratto. Per questo la formulazione in compresse è la migliore.

In ogni caso occhio anche se siete incinta o ipertesi. In ogni caso, rivolgetevi sempre prima al vostro medico!