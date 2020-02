Next level burger: l’alternativa vegetale alla carne arriva nei supermercati Lidl Italia

Da oggi sugli scaffali di tutti i supermercati Lidl Italia arrivano i burger di carne “finta”, alternativa 100% vegetale agli hamburger classici.

Non si tratta del Beyond burger, sbarcato lo scorso anno nei punti vendita del noto discount in Germania, ma del ben più economico Next level burger che il colosso tedesco definisce come “un’ottima opzione per chi vuole introdurre alternative vegetali alla carne nella sua dieta abituale”.

Lidl sottolinea che “i burger a base vegetale sono un trend sempre più importante”, probabilmente perché vegetariani e vegani rappresentano ormai l’8,9% della popolazione italiana e la cifra potrebbe aumentare notevolmente nei prossimi anni.

La speranza è che il nuovo burger veg possa conquistare anche e soprattutto gli onnivori, magari attirati dal prezzo vantaggioso. Il nuovo burger veg è infatti decisamente più economico rispetto ai suoi concorrenti: il Next level burger costa infatti 13.17 al chilo (2,99 euro per confezione da 227 grammi) contro i circa 10 euro del Beyond.

Sarà altrettanto buono? Per il momento non lo abbiamo ancora assaggiato, ma possiamo rivelarvi gli ingredienti.

Ecco cosa contiene il nuovo Next level burger: acqua, funghi champignon in salamoia, grasso di cocco, proteine di pisello, olio di colza, proteine di soia, farina di soia, spezie, emulsionante (metilcellulosa), sale, aromi, amido di piselli, estratto di lievito, fibra vegetale, succo concentrato di barbabietola rossa, conservanti (sorbato di potassio e acetati di sodio) e aroma di affumicatura.

Probabilmente non sarà un prodotto particolarmente salutare, come non lo sono tutti gli alimenti trasformati e tutta la carne “finta”, che gli esperti raccomandano di consumare con moderazione. Sicuramente pero, questi surrogati della carne consentono di diminuire il consumo di proteine di origine animale, con noti benefici per la salute e per l’ambiente, oltre che per gli animali.

Ridurre drasticamente il consumo di carne è infatti una delle migliori strategie che possiamo attuare per far fronte alla crisi climatica in atto, nonché l’unico modo per risparmiare atroci sofferenze agli animali prigionieri negli allevamenti intensivi.

Fonte di riferimento: Lidl Italia

