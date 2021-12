Questo è il miglior snack per placare la fame senza sensi di colpa, secondo un nuovo studio

Secondo una nuova ricerca le prugne secche sono lo snack migliore per sentirsi sazi più a lungo e perdere peso

Fare uno spuntino a metà mattina o metà pomeriggio ci aiuta a tenere a bada gli attacchi di fame tra un pasto e l’altro. Ma qual è lo snack migliore? Secondo un nuovo studio le prugne secche possono effettivamente aiutare a frenare la voglia di cibo. (Leggi anche: Prugne: non solo confettura! Trucchi e ricette per conservarle e gustarle tutto l’anno)

Lo studio

Tutti i partecipanti allo studio hanno consumato come spuntino cibi che avevano un numero simile di calorie, come prugne secche, uvetta o caramelle simili a gelatina. Cosa si è scoperto? Coloro che avevano mangiato prugne secche si sentivano più soddisfatti, e mangiavano meno durante i pasti principali.

I ricercatori hanno diviso i partecipanti in due gruppi, che sono stati entrambi sottoposti a programmi per perdere peso. L’unica differenza tra i due gruppi era che uno doveva fare uno spuntino con cibi sani, mentre all’altro era stato detto specificamente di mangiare prugne essiccate. I pazienti di quest’ultimo gruppo hanno perso più peso degli altri.

Lo studio dimostra che la frutta essiccata può aumentare il senso di sazietà, per questo è consigliabile inserirla nella dieta soprattutto se l’obiettivo è perdere peso. Inoltre, la ricerca rivela che le prugne sono ricche di nutrienti che possono aiutare a controllare l’appetito. Contengono, infatti, fibre che aumentano il senso di pienezza, e questo può favorire la perdita di peso. Tuttavia, mangiare troppe prugne secche può avere l’effetto opposto e aumentare l’apporto calorico, anche perché come la maggior parte della frutta essiccata è ricca di zuccheri; per tale ragione è sempre opportuno controllare le porzioni.

Il consiglio è di abbinare allo spuntino di prugne essiccate una fonte di proteine, ​​e di limitarsi a una porzione alla volta (circa cinque prugne). Ricorda anche che troppe prugne potrebbero causare disturbi gastrointestinali, a causa del loro effetto lassativo.

Fonte: Wiley Online Library

