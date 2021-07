Dieta: cosa accade al tuo corpo se mangi uova sode tutti i giorni

In concomitanza con l’arrivo dell’estate e con la necessità di avere un ‘fisico da spiaggia’, sui social spopola la dieta dell’uovo sodo, che prevede il consumo di molte uova al giorno. Ma fa davvero bene?

L’uovo sodo è un alimento poco calorico. Inoltre, può essere una grande fonte di proteine che allontanano il senso di fame. Per questo motivo, da qualche anno, spopola sui social la cosiddetta dieta dell’uovo sodo. Si tratta di un regime alimentare (tutt’altro che salutare, che non va assolutamente imitato!) che prevede l’assunzione quotidiana di due o tre uova sode, come sostituto di pasti maggiormente calorici.

Ovviamente, in questo regime alimentare non si mangiano solo uova, ma anche altre fonti proteiche (pesce, pollame, maiale), verdure a basso contenuto di amidi (come broccoli, peperoni, asparagi e carote), pochissimi frutti (limone, uva e anguria) e limitate quantità di grassi.

La dieta prevede l’assunzione di uno o due uova a colazione (insieme a frutta fresca), poi ancora uova abbinate a verdura e frutta per pranzo e cena. Certamente è una dieta a basso contenuto calorico, che permette di perdere peso in tempi rapidi. Anche se promossa con successo da modelle e attrici (come Nicole Kidman), si tratta in realtà di una dieta estrema e dannosa per il nostro organismo, perché non ci permette di assumere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Evitando infatti cibi grassi, legumi e cereali, vengono a mancare carboidrati, fibre e alcuni tipi di grassi che regolano le nostre funzioni vitali e ci permettono di vivere una vita sana.

Inoltre, i danni connessi ad essa sono consistenti. Innanzitutto, se non assumiamo cibi ad alto contenuto di fibre (come cereali e legumi) possiamo andare incontro a problemi digestivi, stipsi e costipazione: le uova, infatti, non contengono fibre. Inoltre, le uova sono ricche di colesterolo, responsabile di problemi cardiovascolari, infarto e diabete. Infine, questi cibi sono ricchi di grassi saturi (ogni uovo contiene circa 1,5 grammi di grassi saturi).

Insomma, se da un lato le uova rappresentano davvero quello sprint energetico di cui abbiamo bisogno al mattino, se le consumiamo a colazione, o dopo un allenamento, dall’altro non bisogna farne l’unico alimento della nostra dieta.

