Aglio, hai mai provato a mangiare questo antibiotico naturale a colazione e a stomaco vuoto?

L’aglio è un vero e proprio antibiotico naturale, che protegge la salute del nostro organismo. Ecco perché mangiarlo a stomaco vuoto

L’aglio è considerato un super food per i suoi enormi benefici. Basti pensare che, molti studi condotti sulle proprietà dell’aglio mostrano che mangiarlo a stomaco vuoto lo rende un potente antibiotico naturale. L’allicina presente al suo interno ha un forte effetto batteriostatico, che aiuta a curare le infezioni più velocemente e può anche combattere le infezioni fungine.

Benefici di mangiare aglio a stomaco vuoto

Ecco perché dovresti mangiare l’aglio a stomaco vuoto prima di colazione. Di seguito i principali benefici.

Combatte batteri e tossine

Mangiare un po’ di aglio prima di colazione permette di contrastare batteri e tossine che si insediano nello stomaco. Funziona come un potente antiossidante e antibiotico, rendendolo, essenzialmente, un filtro naturale e salutare per l’apparato gastrointestinale.

Abbassa i livelli di colesterolo

Gli estratti di aglio sono stati segnalati per essere efficaci nel ridurre i livelli di colesterolo. Sebbene questo effetto sia a breve termine e modesto, è comunque migliore dei farmaci ipolipemizzanti in commercio. (Leggi anche: Aglio: meglio crudo o cotto? Il trucco che forse non conosci per renderlo meno indigesto)

Promuove la salute cardiaca

L’aglio è noto per alleviare i sintomi dell’ipertensione. Poiché è efficace per la circolazione, previene anche i problemi cardiaci; in più, è noto che riduce le possibilità di sviluppo della placca che porta all’aterosclerosi.

Cura i disturbi di stomaco

È davvero efficace nel trattamento dei problemi di stomaco: stimola una corretta digestione e un buon appetito. È efficace per problemi come la diarrea, e aiuta a prevenire la sovrapproduzione di acido gastrico prodotto sotto stress. (Leggi anche: Come coltivare l’aglio in balcone in 6 mosse)

Altri benefici medici del consumo di aglio

Tra gli altri importanti benefici legati al consumo di aglio a stomaco vuoto segnaliamo:

Mangiare aglio può anche aiutare a curare la tubercolosi .

Rafforza il sistema immunitario , quindi aumenta la capacità del corpo di resistere alle influenze dannose dell’ambiente.

Aiuta anche nel corretto funzionamento del fegato e della vescica, e riduce la sintesi dei trigliceridi nel fegato che aiutano a prevenire lo sviluppo dell’aterosclerosi.

L’aglio abbassa la pressione sanguigna e contiene anche proprietà antinfiammatorie.

Utile per disintossicare l’organismo.

