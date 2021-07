Dovresti lavare e disinfettare frutta e verdura prima di metterle in frigo?

Le nuove esigenze igieniche dettate dalla pandemia ci portano a lavare ogni cosa che entra nella nostra casa, anche cibi freschi come frutta ed ortaggi. Ma è salutare lavare la frutta prima di metterla in frigo?

A causa della pandemia, le nostre abitudini in fatto di igiene sono profondamente cambiate. Siamo portati a lavare spesso le mani e i vestiti, e al contempo igienizzare ogni cosa che ci capita tra le mani, per scongiurare il rischio di contrarre il Covid-19. Ma quando si tratta di cibi freschi, come frutta e verdura, è salutare lavarli prima di conservarli in frigorifero?

Gli esperti suggeriscono di non lavare mai frutta e verdura interi prima di conservarli in frigo: il contatto con l’acqua porta ad un aumento di umidità e favorisce la crescita di muffe e batteri. Questo, ovviamente, provoca un deperimento più veloce degli alimenti e potrebbe costringerci a buttare via cibo che, se conservato invece correttamente, avrebbe una vita più lunga.

Ecco qualche trucco per conservare correttamente frutta e verdura all’interno del nostro frigo:

(Leggi anche: Pesticidi su frutta e verdura: non basta sciacquare, questi sono i migliori e più efficaci metodi per rimuoverli)

Conservare frutta e ortaggi nel proprio contenitore o nel cassetto della frutta, separati da pellicole o contenitori ermetici (conservare diversi tipi di frutta nello stesso contenitore provoca un deperimento più veloce);

Non riempire eccessivamente il cassetto della frutta e comprare soltanto la frutta necessaria da consumare entro pochi giorni;

Coprire frutta e verdura già tagliata con la pellicola trasparente oppure inserirla in contenitori a chiusura ermetica;

Tenere la frutta e la verdura separati da carne, pollame, pesce e altri alimenti all’interno del frigorifero: carne e pesce, separati da altri alimenti con involucri, devono essere posti nello scomparto più freddo e bisogna assicurarsi che non perdono liquidi che possano contaminare altri alimenti; latticini, uova e altri cibi che vanno conservati in frigorifero dopo l’apertura devono essere posti ad una temperatura intermedia; i formaggi vanno conservati in contenitori chiusi o nella loro confezione originale;

Non mettere oggetti pesanti sopra la frutta e la verdura;

Tenere il frigorifero ad una temperatura di 4°C o inferiore e provvedere regolarmente alla sua pulizia.

Per scongiurare il pericolo della presenza di virus e batteri sulla superficie di ortaggi e frutta possiamo procedere, prima del consumo, ad una accurata pulizia – utilizzando per esempio il bicarbonato: alcuni studi sul bicarbonato hanno dimostrato la sua efficacia nel rimuovere non solo i batteri, ma anche i residui di pesticidi sia sulla superficie che sotto la buccia della frutta.

Fonte: FoodSafety / Ministero della Salute

