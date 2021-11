Un glutine “detossificato” per cibi adatti a celiaci e intolleranti, la rivoluzione tutta italiana di ENEA

Quanto si risparmia con le lampade a LED?

Un team di ricerca tutto italiano ha dato vita a una nuova proteina del glutine tollerabile anche per i celiaci

La celiachia se non curata contribuisce ad aumentare la probabilità di contrarre altre patologie; purtroppo, al momento non vi sono trattamenti efficaci per i celiaci, che per contrastare i sintomi ed evitare complicazioni devono affidarsi alla prevenzione, ossia la completa e permanente eliminazione del glutine dalla propria alimentazione.

Oggi, però, un team di ricercatori del Laboratorio Biotecnologie dell’ENEA ha sviluppato un processo per produrre glutine “detossificato” adatto ad alimenti per celiaci e intolleranti al glutine con proprietà nutrizionali e organolettiche superiori a quelle dei prodotti gluten free. Ad oggi, infatti, la maggior parte degli alimenti per celiaci sono formulati utilizzando farine di cereali che non contengono le proteine del glutine, a cui è però spesso vengono aggiunti additivi per migliorarne non solo la consistenza ma anche l’appetibilità. (Leggi anche: Celiachia: troppi metalli pesanti nelle diete senza glutine)

Questa nuova ricerca, invece, è arrivata a produrre una proteina “detossificata” utilizzando cellule batteriche o vegetali che, attraverso la biologia molecolare, diventano delle vere e proprie “biofabbriche”. Come è stato sottolineato dai ricercatori, pur restando strutturalmente molto simile a quella ‘naturale’, questa nuova proteina non è riconosciuta da parte degli anticorpi presenti nel siero dei pazienti celiaci.

“La nostra invenzione permetterà di realizzare alimenti di nuova generazione definibili come gluten safe che andrebbero ad interessare tutti i soggetti affetti da celiachia, una malattia immuno-mediata che colpisce in Europa circa l’1% della popolazione”.

Fonte: Enea

