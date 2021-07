Glicemia: questi cibi che non ti aspetti abbassano il livello di zuccheri nel sangue

Quali sono i cibi che abbassano rapidamente gli zuccheri nel sangue e che ci aiutano a mantenere stabile la glicemia? Chi soffre di problemi da questo punto di vista deve sempre tenere conto dei consigli ricevuti dal proprio medico sull’alimentazione da seguire.

Secondo gli esperti a dover tenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue non sono soltanto i diabetici ma anche i malati di tumore e ogni persona a rischio. Anche chi è in salute dovrebbe sempre fare attenzione alla propria alimentazione dal punto di vista della prevenzione.

Mantenere i giusti livelli di zuccheri nel sangue è fondamentale per prevenire e gestire il diabete di tipo 2, l’ipertensione e l’ipoglicemia. Seguire la dieta giusta aiuta inoltre a prevenire l’obesità.

Bisognerebbe privilegiare cibi integrali ricchi di fibre e ridurre il più possibile i cibi industriali, soprattutto quando contengono zuccheri aggiunti.

Ecco alcuni cibi che aiutano a tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue e che inoltre arricchiscono l’organismo grazie a fibre, vitamine e sali minerali. Per maggiori informazioni in proposito, ad esempio sulle quantità da assumere, consultate sempre il vostro medico o esperto di fiducia.

Verdure a foglia verde

Pensiamo a quante sono le verdure a foglia verde con cui possiamo arricchire la nostra alimentazione:

E tante altre ancora in base ai nostri gusti. Queste verdure sono ricche di sali minerali e in particolare di magnesio che contribuisce a mantenere i giusti livelli di glucosio nel sangue. Usatele per le vostre insalate e per i frullati.

Leggi anche: CAVOLO RICCIO: 10 RICETTE BUONE E GUSTOSE CON IL KALE

Semi

Vi abbiamo parlato molte volte dei semi della salute come dei veri e propri toccasana per il nostro organismo e ora li ritroviamo come alleati per mantenere stabili i livelli di glucosio nel sangue e come fonti preziose di proteine, di sali minerali, tra cui il magnesio, e di ferro.

Cacao amaro

Naturalmente non stiamo parlando del cacao in polvere zuccherato ma del cacao amaro puro che a volte può essere un ingrediente utile da aggiungere ai frullati di frutta e verdura per insaporirli e arricchirli. Il cacao amaro viene inserito tra gli elementi utili per tenere a bada gli zuccheri nel sangue perché è ricco di magnesio.

Mandorle

Le mandorle sono un’altra fonte importante di magnesio davvero da non sottovalutare, oltre che di fibre e di proteine. Le mandorle contengono più magnesio rispetto ad altra frutta secca. Risultano comunque ricchi di magnesio anche gli anacardi. Una manciata di mandorle e semi della salute al giorno leva il medico di torno.

Leggi anche: COSA SUCCEDE AL CORPO MANGIANDO 30 GRAMMI DI MANDORLE AL GIORNO

Cereali integrali

I cereali integrali contengono molte più fibre rispetto ai cereali raffinati. Pensiamo ad esempio al riso integrale che possiamo iniziare ad utilizzare in cucina in sostituzione del riso bianco a favore della nostra salute. Oltre al riso non dimentichiamo avena, quinoa, miglio e amaranto.

Leggi anche: PERCHÉ MANGIARE RISO INTEGRALE

Altri cibi utili per tenere sotto controllo i livelli di zuccheri nel sangue sono:

Carote

Broccoli

Alga kelp

Alga spirulina

Legumi

Leggi anche: CEREALI INTEGRALI E QUINOA RIDUCONO IL RISCHIO DI MORTE PREMATURA

Per favorire la vostra salute e per prevenire obesità, diabete e ipertensione dunque non dimenticate che i cibi ricchi di fibre e di magnesio sono considerati un vero e proprio toccasana. Variate la vostra dieta, fate movimento e vedrete che sarete più energici anche senza esagerare con lo zucchero raffinato.