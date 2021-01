Oggi 17 gennaio si celebra la Giornata Mondiale della pizza

È il piatto italiano per eccellenza, buonissima in tutte le sue declinazioni, più o meno farcite. Stiamo parlando naturalmente della pizza di cui oggi, domenica 17 gennaio 2021, si celebra la Giornata Mondiale.

La ricorrenza cade nel giorno di Sant’Antonio Abate, santo protettore dei pizzaioli. Un tempo veniva celebrata accendendo un fuoco dedicato proprio al santo, mentre oggigiorno vengono organizzati eventi a tema di vario genere.

La festa è stata introdotta per la prima volta nel 2017, quando l’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano si è guadagnata il riconoscimento di Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. Anche se a Napoli, già a inizio 900′, il 17 gennaio era considerato la giornata dei pizzaioli.

Nonostante le restrizioni in corso dovute al coronavirus, i pizzaioli napoletani hanno deciso di non rinunciare ai festeggiamenti e hanno organizzato vari eventi online, come l’incontro dell’Associazione Verace Pizza Napoletana su facebook, con il #VeraPizzaDay per “raccontare e promuovere uno dei prodotti più amati al mondo” e proporre online delle interessanti lezioni tenute da maestri pizzaioli dei vari continenti.

Mentre l’Associazione Pizzaioli Napoletani ha deciso, per l’occasione, di regalare le pizze alle persone più bisognose.

A proposito di ricette gustose, qui trovate 10 consigli per fare un impasto soffice e buonissimo. E se volete sperimentare condimenti alternativi, eccone 10 ottimi da provare.

Ti potrebbe interessare anche: