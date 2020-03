La sporca dozzina 2020: qual è la frutta (e la verdura) è più contaminata da pesticidi?

Torna puntuale anche per il 2020, la classifica della frutta e verdura più contaminata da pesticidi ma anche quella dei cibi in cui sono presenti meno sostanze chimiche. A redigerla, come sempre, è l’Environmental Working Group (EWG) che ogni anno analizza una serie di prodotti presenti sul mercato americano.

Sono ormai 16 anni che l’ EWG analizza e rende noti i risultati di un’analisi che prende in considerazione 47 diverse tipologie di frutta e verdura per valutare la presenza in questi alimenti di pesticidi potenzialmente pericolosi che finiscono di conseguenza sulle nostre tavole.

Ogni anno esce fuori una “sporca dozzina” di vegetali e frutta con alti livelli di sostanze chimiche, trovate dopo aver lavato e sbucciato ogni singolo ingrediente.

Anche nel 2020 si confermano le fragole la frutta più contaminata e gli spinaci per quanto riguarda invece le verdure.

Oltre il 90% dei campioni di fragole, mele, ciliegie, spinaci, nettarine e cavoli sono risultati positivi per i residui di due o più pesticidi.

Dirty Dozen 2020

Ecco l’elenco della sporca dozzina 2020 (che praticamente equivale a quello del 2019):

Fragole Spinaci Cavolo nero Nettarine Mele Uva Pesche Ciliegie Pere Pomodori Sedano Patate

Come sottolinea l’Ewg, le analisi effettuate su campioni americani hanno trovato sì pesticidi ma mai sopra i livelli di legge. Questo però, sottolinea l’organizzazione, non vuol dire certo che si tratta di prodotti sani. Si consiglia quindi di scegliere, quando possibile, la variante biologica di frutta e verdura indicate nella sporca dozzina.

Attenzione all’uvetta

Quasi il 70% dei prodotti freschi venduti negli Stati Uniti contiene residui di pesticidi chimici potenzialmente dannosi ma il prodotto “più sporco”, secondo il Programma dati sui pesticidi dell’USDA, non è una frutta o una verdura fresca ma bensì una secca: l’uvetta.

Quasi ogni campione di uva passa non biologica testata (il 99%) presentava residui di almeno due pesticidi. Se fosse stata inserita nella normale classifica, in pratica, l’uva passa si troverebbe al primo posto.

Clean Fifteen 2020

Anche la classifica della frutta e verdura “più pulita”, non si discosta molto da quella dello scorso anno (sono gli stessi alimenti ma in ordine diverso). Troviamo infatti:

Avocado Mais dolce Ananas Cipolle Papaya Piselli dolci surgelati Melanzane Asparagi Cavolfiori Cantalupi Broccoli Funghi Cavoli Melone Honeydew Kiwi

Per conoscere la classifica completa di tutti i 47 alimenti analizzati clicca qui.

Fonte di riferimento: EWG

Leggi anche: