Pancia piatta: queste erbe hanno dimostrato di aiutare per davvero a sbarazzarsi del grasso addominale

Dieta sana e attività fisica sono il modo migliore per avere la pancia piatta, ma ci sono integratori ed erbe che riescono ad accelerare la perdita di peso e ottenere una “notevole riduzione” del grasso

Grasso addominale ne abbiamo? A pochi giorni dalla prova costume un dato è certo: quella pancetta va eliminata, non fosse altro che – oltre ad essere antiestetica – è anche poco salutare. Avere una addome grasso, il cosiddetto “grasso viscerale”, raddoppia il rischio di infarto, senza necessariamente essere obesi, e non solo: può essere causa di ipertensione e di diabete di tipo 2. Trovare modi per ridurre l’accumulo di grasso della pancia è quindi di fondamentale importanza. Ma come?

Innanzitutto, ricordiamoci che la presenza di grasso e di adiposità varie trova terreno fertile nella sedentarietà e nella cattiva alimentazione. Non dimentichiamoci mai di coccolare il nostro corpo con una regolare attività fisica e mangiando bene. Per “grasso viscerale” si intende la parte di tessuto adiposo concentrata nella cavità addominale e distribuita tra gli organi interni e il tronco. (Leggi anche: Pancia piatta: 10 consigli utili per tornare in forma).

Questo tipo di grasso è diverso da quello sottocutaneo e da quello intramuscolare (distribuito tra le fibre dei muscoli): per eliminarlo ci vuole costanza e una dieta e equilibrata ed esercizi mirati come ad esempio il plank o il vacum addominale, mentre possono esserci di aiuto una serie di rimedi naturali, primi fra tutti le erbe.

Uno studio ha infatti indagato sulla efficacia di un integratore a base di tre estratti di erbe:

Per indagare se l’integrazione di una simile miscela possa ridurre il grasso addominale in rapida crescita, i ricercatori hanno reclutato 80 soggetti con obesità addominale.

I soggetti hanno partecipato allo studio randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo di 12 settimane per valutare l’efficacia e la sicurezza della miscela a base dei tre estratti di erbe e hanno mostrato una notevole riduzione del grasso viscerale del 20,5% dopo il trattamento di 12 settimane rispetto al basale (l’inizio dello studio) misurato mediante tomografia computerizzata.

Il cambiamento nel grasso viscerale nel gruppo con integratore “statisticamente significativo” rispetto al gruppo placebo e 1,9 volte superiore rispetto al gruppo placebo, hanno scritto i ricercatori.

Gelso bianco, melissa e assenzio insieme sarebbero quindi in grado di ridurre il grasso viscerale, ma ci sono altre erbe e rimedi naturali che potrebbero fare al caso nostro:

Tè verde

Bere una tazza di tè verde è tra le scelte giuste per accelerare il metabolismo e favorire l’eliminazione del grasso in eccesso. Il tè verde, infatti, è una bevanda che limita la formazione di depositi di grassi nel nostro corpo: secondo molti studi, il tè verde riesce ad agire nel nostro organismo evitando il degrado della noradrenalina, un neurotrasmettitore fondamentale che, tra le altre cose, promuove la lipolisi ovvero la scissione e lo smaltimento dei grassi.

Leggi tutti i nostri articoli sul tè verde.

Yerba Mate

La Yerba Mate è una pianta tipica del sud America da cui si ricava un infuso molto apprezzato dalle popolazioni locali e che sempre più spesso si sorseggia anche nel nostro Paese. Ha proprietà diuretiche, svolge una azione antiossidante ed è un ottimo antifame dall’effetto saziante.

Assumerla regolarmente – QUI vi spieghiamo chi può assumere Yerba Mate e in quali quantità – aiuta a far scendere il grasso addominale.

Zenzero

Lo zenzero è un ottimo rimedio naturale che aiuta chi vuole dimagrire, perché in grado di accelerare il metabolismo agendo come alimento brucia-grassi. Ad avere doti interessanti in questo senso è il gingerolo, il principio attivo presente nella spezia dagli effetti termogenici ovvero che permette di aumentare la temperatura corporea e dunque bruciare anche più grassi.

Leggi qui tutti i nostri articoli sullo Zenzero

Leggi tutti i nostri articoli su come eliminare il grasso addominale.

In più, qui troverete 10 mosse per sgonfiare la pancia e avere un addome piatto e qui i modi per ridurre ciascun tipo di pancia.

Nel video sotto, trovate tutti i consigli e i trucchi per dire addio all’addome voluminoso.