Come disinfettare correttamente le fragole per eliminare pesticidi e parassiti

È iniziata la stagione delle fragole, ma attenzione: si tratta, purtroppo, di uno dei frutti più contaminati da pesticidi, come rivelato da diverse analisi condotte sia in Italia che all’estero. Che fare dunque? Bisogna rinunciare alla bontà delle fragole? No, naturalmente. L’ideale sarebbe acquistare esclusivamente frutta biologica e di cui si conosce l’esatta provenienza per evitare di correre rischi. Ma può essere anche di grande aiuto disinfettare in maniera adeguata le fragole.

Imparare a farlo è estremamente utile non soltanto per eliminare i residui di pesticidi, ma anche per uccidere eventuali parassiti e batteri presenti sulla loro superficie e terra. Insomma, che si tratti di fragole biologiche o no, usare soltanto l’acqua per lavarle non è sufficiente. Scopriamo come disinfettarle al meglio prima di gustarle.

Acqua e bicarb0nato

Bastano poche semplici mosse per ridurre l’alta carica di pesticidi ed eliminare eventuali parassiti presenti nelle fragole. Per farlo, dovete preparare una miscela di acqua e bicarbonato. Immergete le fragole in un contenitore pieno d’acqua in cui andrete a sciogliere il bicarbonato. Si consiglia di usare un cucchiaio di bicarbonato per un litro d’acqua. Lasciate in immersione per circa 15 minuti. Adesso non vi resta che risciacquarle singolarmente, asportando il picciolo delle fragole dopo il lavaggio. In questo modo eviteremo ad eventuali sostanze nocive di penetrare nel frutto.

Miscela a base di aceto o vino rosso

Un altro metodo efficace per disinfettare le fragole prevede l’uso dell’aceto o del vino rosso. Infatti, basta immergere le fragole in un contenitore riempito con un bicchiere di aceto diluito con due bicchieri d’acqua per circa 10 minuti e poi risciacquarle delicatamente una ad una per rimuovere tracce di pesticidi, eventuali parassiti o residui di terra. Lo stesso procedimento può essere effettuato utilizzando il vino rosso. Grazie alla composizione acida alcolica di vino e aceto, infatti, tutte le impurità verranno eliminate.

