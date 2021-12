Dieta per l’ipertensione: la verdura che dovresti mangiare ogni giorno per abbassare la pressione sanguigna

E’ stato dimostrato come mangiare una specifica tipologia di verdura può ridurre in modo significativo il rischio di ipertensione

L’alta pressione o ipertensione è un problema molto diffuso, per questo è importante conoscere quali sono gli alimenti in grado di abbassare la pressione sanguigna in appena 24 ore. (Leggi anche: Ipertensione: questa è la dieta migliore di tutte se soffri di pressione alta)

L’ipertensione è detta anche “killer silenzioso”, poiché aumenta il rischio di infarto o ictus. Per questo è importante prevenire tale patologia, cercando innanzitutto di apportare cambiamenti al proprio stile di vita e alla dieta. Se ti è stata diagnosticata l’ipertensione, o semplicemente vuoi ridurre le possibilità di sviluppare tale condizione in futuro, vi sono alcuni cambiamenti che devi apportare alla tua alimentazione. Un’alimentazione sana ricca di frutta e verdura è utile per una serie di motivi, oltre a tenere sotto controllo il peso, mangiare in modo sano e seguire una dieta equilibrata può ridurre il rischio di sviluppare l’ipertensione.

Ma quali sono i cibi da prediligere? La ricerca suggerisce che le verdure a foglia verde, ricche di nitrati, possono ridurre la pressione sanguigna in appena 24 ore. Esempi di verdure a foglia verde sono:

finocchio

cavolo

lattuga

spinaci

bietola

Puoi aggiungere queste verdure alla tua dieta mangiando, ad esempio, insalate fresche, minestroni oppure aggiungendole alle tue zuppe invernali. Le verdure a foglia verde sono anche a basso contenuto calorico e possono contribuire a mantenere un peso sano. Cos’altro si può mangiare per abbassare la pressione sanguigna? Ovviamente, non possono mancare i cibi integrali, mentre è meglio evitare gli alimenti lavorati e processati. Tra la frutta segnaliamo banane e kiwi, noti per le loro capacità di abbassare la pressione sanguigna; anche la barbabietola cruda e il succo di barbabietola può abbassare i valori della pressione sanguigna. Lenticchie e legumi sono consigliati anche come fonte magra e salutare di proteine ​​e fibre; aggiungili alle insalate oppure alle zuppe per un pasto ricco e nutriente contro l’ipertensione.

Se soffri di pressione alta, inoltre, è opportuno ridurre la quantità di alcol, che è anche una delle cause di infarto, ictus, cancro e obesità.

Fonte: PubMed

