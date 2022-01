Densità calorica: cos’è e perché è importante conoscerla se vuoi perdere peso senza troppe rinunce

Avete mai sentito parlare di densità calorica o densità di energia? Si tratta della quantità di calorie presenti in un alimento per unità di peso. Indicata solitamente come kcal per 100 g o per grammo. A cosa serve conoscerla? Ad assumere meno calorie e a favorire, senza troppa fatica, il dimagrimento.

Per chiarire il concetto, considerate che un etto di biscotti ha una densità calorica media di 400 kcal, mentre un etto di pomodori ha una densità calorica di circa 20 kcal. Quindi sebbene il peso sia il medesimo, le calorie variano notevolmente.

Infatti gli alimenti ad alta densità calorica, a parità di peso, contengono molte più calorie rispetto agli alimenti a bassa densità calorica. Che tendenzialmente sono meno grassi e più ricchi di acqua e fibre. Senza contare che, rispetto ai cibi ad alta densità calorica, tendono a saziare più rapidamente riducendo il senso di fame, visto che riempiono di più lo stomaco.

Quindi mangiando più cibi a bassa densità calorica, possiamo ridurre senza fatica l’apporto calorico. Che poi è il principio della cosiddetta dieta volumetrica: essa si propone infatti di far si che lo stomaco, ingerendo grandi quantità di cibi poco calorici ma dal grande volume e potere saziante, possa raggiungere prima la sensazione di pienezza.

Attenzione però a non considerare i cibi ad alta densità calorica necessariamente come poco salutari, ciò dipende dalla tipologia di alimento. Non vanno quindi esclusi totalmente, ma consumati meno frequentemente e in ridotte quantità.

Cibi a bassa e alta densità calorica: quali sono

Quando si può parlare di bassa densità calorica di un alimento?

La densità calorica inferiore a 0.6 calorie/g è molto bassa. E’ il caso per esempio di frutta e verdura non amidacea.

Entro 1,5 kcal/g la densità calorica è bassa, come nel caso di frutta e verdura amidacea, cereali integrali, legumi, carne magra, pesce.

Tra 1,5 e 4 kcal/g la densità calorica è media, è il caso della carne magra e del pane integrale, dei formaggi e del gelato.

Mentre gli alimenti con più di 4 kcal/g hanno elevata densità calorica: è il caso per esempio del pane bianco, della cioccolata, della frutta secca, degli snack.

