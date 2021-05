Cosa succede al tuo corpo se mangi cappuccino e cornetto ogni giorno

La colazione è il pasto più importante della giornata, ma è anche il meno considerato dalla maggior parte delle persone. Spesso per mancanza di tempo, per golosità o per abitudine si ricorre ad una colazione al bar. Ma cosa succede al nostro corpo se mangiamo cappuccino e cornetto ogni giorno? L’abbiamo chiesto al “nostro” nutrizionista.

Se avete l’abitudine di fare colazione al bar con cappuccino e cornetto, probabilmente vi sarete chiesti almeno una volta che effetto questo possa avere sulla vostra salute o sulla vostra linea. Come probabilmente già immaginerete, un pasto ricco di zuccheri e grassi non è esattamente la scelta migliore per il nostro organismo ma per saperne di più abbiamo chiesto un parere al nutrizionista Flavio Pettirossi.

Ecco cosa ci ha detto:

La colazione con cappuccino e cornetto è piuttosto ‘dannosa’ dal punto di vista delle calorie e della quantità di grassi saturi e zuccheri semplici che si introducono. Un croissant semplice contiene circa 250 calorie, che aggiunte alle 130 del cappuccino e alle 40 dello zucchero fanno circa 420 calorie (contro le 300-320 circa che dovrebbe fornire la colazione).

Cosa accade al corpo dopo aver consumato una colazione del genere?

Un importante aspetto da non sottovalutare è la sensazione di vuoto di stomaco che si avverte nell’immediato post colazione, in particolare se si mangiano solo carboidrati o troppi zuccheri semplici. Il motivo? È molto semplice ovvero una colazione a base di soli carboidrati (ad esempio il cornetto o una fetta di dolce o solo dei biscotti) creano un brusco e repentino aumento dei livelli di insulina! Questo ormone, dopo qualche ora, precipita in modo altrettanto repentino verso il basso, provocando quel fastidioso *buco* allo stomaco di metà mattina, accompagnato anche da nervosismo e irritabilità: tutti sintomi dell’insulina che è scesa troppo velocemente in basso e che il corpo ha nuovamente bisogno di zuccheri, portando così all’instaurarsi di un circolo vizioso.

Che consiglio daresti a chi fa ogni giorno colazione al bar?

Se proprio non si riesce a farne a meno, la scelta migliore al bar è un caffè con poco zucchero, un cappuccino scremato o una spremuta d’arancia e una brioche vuota integrale di piccole dimensioni.

Flavio ci ha spiegato anche come dovrebbe essere composta la colazione ideale.

Se vuoi approfondire, leggi anche:

Leggi anche: