Una nuova ricerca ha scoperto che il consumo di frutta e verdura e l’esercizio fisico possono aumentare i livelli di felicità

La connessione tra stile di vita sano e benessere è stato ampiamente documentato, ma una nuova ricerca, prima del suo genere, ha svelato l’esistenza di un legame tra felicità, consumo di frutta e verdura ed esercizio fisico. (Leggi anche: Esercizio fisico: la migliore medicina per il cuore)

Lo studio

I ricercatori hanno utilizzato un approccio variabile strumentale per filtrare qualsiasi effetto, dalla felicità allo stile di vita. Lo studio ha dimostrato che, sono piuttosto il consumo di frutta e verdura e l’esercizio fisico a rendere felici le persone e non viceversa.

La ricerca ha mostrato, inoltre, che gli uomini sembrano allenarsi di più, mentre le donne sono quelle che consumano più frutta e verdura.

Essendo ben noto che le malattie legate allo stile di vita sono una delle principali cause di cattiva salute e mortalità in tutto il mondo, questi risultati potrebbero avere implicazioni significative per la salute pubblica.

Mangiare più frutta e verdura, insieme al costante esercizio fisico, può aumentare la nostra felicità e farci sentire meglio fisicamente e, al tempo stesso, psicologicamente. Non dimentichiamo, inoltre, che uno stile di vita di questo tipo fa bene anche all’ambiente poiché è green e molto più eco-sostenibile.

