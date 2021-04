15 colazioni alternative a cornetto e cappuccino

La colazione è da molti ritenuta come il pasto più importante della giornata, al fine di iniziarla al meglio. Perché dunque non approfittare di essa per arricchire la propria alimentazione con frutta fresca o secca ed altri alimenti salutari?

Soprattutto se gli altri pasti verranno consumati di fretta, meglio dedicarsi ad un pasto completo fin dal mattino, che possa essere ricco di vitamine ed allo stesso tempo nutriente e saziante. Esistono fortunatamente numerose alternative al cornetto industriale ed al cappuccino da bar, volendo rimanere su un sapore dolce, come siamo abituati noi italiani. Eccone alcune.

Muesli fai da te

I muesli comunemente in vendita nei supermercati prevedono spesso una ricca aggiunta di zuccheri e dolcificanti artificiali, oltre che di conservanti. Meglio dunque acquistare gli ingredienti sfusi, in modo da dedicarsi ad una preparazione di tipo casalingo. È possibile mescolare, ad esempio: fiocchi d’avena, uva sultanina, fichi secchi, albicocche secche, noci, nocciole e frutta secca a piacere per la parte proteica della colazione, semi oleaginosi, come i semi di girasole, di lino o di sesamo, senza dimenticare la frutta fresca e di stagione tagliata a pezzetti. Il muesli potrà essere accompagnato da una spremuta d’arancia o da un bicchiere di latte vegetale. Qui troverete alcune ricette cui ispirarvi.

Golden milk

Il Golden Milk o latte d’oro è una bevanda appartenente alla tradizione yogica, ritenuta particolarmente benefica per proteggere le ossa e le articolazioni. Gli ingredienti principali per la sua preparazione sono costituiti da curcuma in polvere, olio di mandorle, acqua e latte. Il latte vaccino può essere sostituito con latte vegetale. Perché la bevanda sia ricca di calcio, è consigliabile da questo punto di vista optare per latte di sesamo o latte di mandorle.

LEGGI anche: Problemi alle articolazioni? Ecco a voi la ricetta del Golden Milk

Miam O Fruit

Ecco una ricetta completamente naturale, adatta al momento della colazione, soprattutto nel periodo estivo. La sua realizzazione prevede di scegliere come ingredienti tra le diverse varietà di frutta fresca disponibili e preferite. Alla frutta fresca andranno aggiunti semi vari, olio di lino, olio di sesamo e frutta secca, come noci, nocciole mandorle e pistacchi. Si tratta di una colazione fresca, nutriente e rigenerante. Qui troverete la ricetta da seguire passo passo.

Crema di Budwig

La crema di Budwig è considerata come la colazione energetica per eccellenza, in grado di regalare un senso di sazietà che potrà perdurare fino all’ora di pranzo. La sua ricetta di base prevede la preparazione di un frullato utilizzando una banana, un frutto di stagione e dello yogurt di soia. Il tutto dovrà mantenere una consistenza cremosa ed essere versato in una scodella in cui verranno aggiunti due cucchiai di succo di limone, due cucchiai di semi di lino tritati ed una manciata di fiocchi cereali naturali e di frutta secca a propria scelta. Qui la ricetta per prepararla.

Latte vegetale e biscotti fatti in casa

Non c’è nulla di meglio di una colazione completamente preparata in casa che allo stesso tempo ci ricordi l’infanzia. Per bilanciare l’apporto mattutino di proteine, carboidrati e vitamine è possibile preparare dei biscotti arricchiti con della frutta secca, ad esempio con mandorle e nocciole. Il latte vegetale a maggior contenuto di proteine è il latte di soia. Per l’apporto di calcio e di vitamina E è ottimo il latte di mandorle. Abbinando un frutto fresco e di stagione la colazione sarà ancora più ricca e completa.

Leggi anche: Dolci vegani: 6 ricette di biscotti e torte tutte da infornare

Pane integrale e hummus di ceci

Ecco una colazione dedicata a coloro che non amano molto i dolci e che preferiscono evitarli sin dal primo pasto della giornata. Niente di meglio dunque che avere a propria disposizione del pane integrale fatto in casa, ancora meglio se preparato impiegando la pasta madre, in modo da ottenere un alimento ancora più ricco di nutrienti. L’hummus da spalmare sul pane verrà preparato frullando i ceci lessati con olio extravergine d’oliva, prezzemolo e poca acqua per ottenere una crema dalla consistenza spalmabile.

Fette biscottate e marmellata

Ecco una delle alternative più semplici e naturali al cornetto che solitamente abbinereste al cappuccino, con la differenza che in questo caso la marmellata sarà stata preparata in casa proprio da voi, a partire dalla tipologia di frutta preferita, così come le fette biscottate, che verranno preparate infornando delle fette di pane casereccio, fino a quando non risulteranno dorate e croccanti. Le fette biscottate possono anche essere acquistate, meglio se integrali, biologiche e prive di olio di palma, purtroppo spesso onnipresente in questa tipologia di prodotto.

LEGGI anche: Come preparare la marmellata senza zucchero

Yogurt di soia

Ecco un altro possibile abbinamento alternativo al cornetto e cappuccino per la colazione. Lo yogurt di soia può essere preparato in casa tramite l’impiego di una yogurtiera, un’opzione conveniente soprattutto se lo si consuma spesso e che permette di ridurre il proprio accumulo di rifiuti. La colazione sarà più ricca abbinando allo yogurt fiocchi di cereali e frutta fresca o secca. Qui la ricetta per preparare in casa lo yogurt di soia.

Torta di mele e latte di mandorle

La torta di mele preparata in casa rappresenta probabilmente uno dei dolci più amati, anche dai bambini e può facilmente sostituire i prodotti confezionati dello stesso genere e le svariate merendine comunemente in vendita e ben poco salutari. Della torta di mele esistono numerose ricette, tanto che probabilmente ogni famiglia la prepara secondo la propria personale variante. La torta di mele è ottima anche in versione vegan ed è perfetta da accompagnare ad un bicchiere di latte di mandorle. Qui troverete 20 ricette di torte di mele, per tutti i gusti.

Pane e “nutella” fatta in casa

Esiste fortunatamente una versione della crema al cacao e nocciole alternativa al prodotto commerciale che noi tutti conosciamo. La sua preparazione casalinga permette di ottenere una crema completamente priva di colesterolo e di derivati del latte, oltre che di olio di palma. Abbinata ad una fetta di pane casereccio costituisce una colazione molto gustosa per i più golosi.

Pancake

Preparare i pancake è davvero semplicissimo, facili da realizzare e adatti per la prima colazione di tutta la famiglia al completo. I pancake classici vengono serviti accompagnati da sciroppo d’acero, confetture e frutta fresca. Qui troverete inoltre 10 ricette per preparare i pancake perfetti per la vostra colazione.

Merendine alla marmellata

Le merendine alla marmellata sono perfette per una prima colazione equilibrata per voi e per i vostri bambini. Qui la ricetta da seguire passo passo.

Croissant fatti in casa con pasta madre

Pochi semplici ingredienti e i vostri croissant home made saranno pronti, perfetti poi da farcire con marmellata o crema di nocciole fatta in casa. Qui la ricetta per preparare in casa i vostri croissant con pasta madre.

Ciambellone fatto in casa

Il ciambellone è uno di quei dolci perfetti per una prima colazione sana ed equilibrata, da accompagnare con una tazza di tè o un bicchiere di latte vegetale sarà perfetta sia per una colazione che per una merenda sana. Qui troverete 20 ricette del ciambellone da cui potrete prendere spunto.

Muffin

I muffin sono tra i dolci più golosi che possiamo preparare per la colazione dei bambini e non solo. In questo modo potremo evitare di acquistare le merendine confezionate e saremo noi a scegliere tutti gli ingredienti per la preparazione. Qui troverete delle ricette cui ispirarvi.

Qual è la vostra colazione preferita?