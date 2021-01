Colazione proteica vegan per chi la mattina ha il tempo contato

La colazione proteica rappresenta un modo perfetto per mantenersi in forma e per iniziare la giornata con la giusta carica poiché fornisce tutti i nutrienti necessari a fare il pieno di energia e consente di sentirsi sazi a lungo, evitando spuntini ipercalorici e abbuffate a pranzo. Anche chi ha scelto uno stile di vita vegan o chi ha poco tempo può concedersi un’ottima colazione proteica, grazie a preparazioni formulate ad hoc.

Cos’è la colazione proteica vegan

La colazione proteica vegan permette di iniziare al meglio la giornata e mantenersi in forma, senza eccedere in carboidrati e zuccheri ed evitando grassi animali. Fare il pieno di proteine appena svegli, infatti, garantisce un maggior senso di sazietà evitando di avere fame poco dopo la colazione o di esagerare con l’apporto calorico durante gli spuntini e il pranzo.

Rispetto alla colazione proteica tradizionale, quella vegan fornisce carboidrati, proteine e grassi in modo bilanciato ma le proteine sono di origine vegetale e, non prevedendo nessun ingrediente di origine animale, è priva di colesterolo.

Spesso la colazione proteica viene associata agli sportivi, ma in realtà è adatta a tutti, non solo a chi fa sport. Chi vuole mantenersi in salute e in forma, oltre a svolgere attività fisica, dovrebbe curare l’alimentazione e seguire una dieta bilanciata senza eccessi calorici. A questo scopo la colazione proteica può essere di grande aiuto perché consente di iniziare la giornata in modo equilibrato sia dal punto di vista dei nutrienti che delle calorie.

Chi ha i minuti contati al mattino non deve più rinunciare a una colazione sana e ricca di proteine poiché oggi esistono numerose soluzioni pronte da gustare o da preparare in poco tempo, anche in versione vegan.

La colazione proteica in versione vegan per chi ha poco tempo

Se al mattino avete i minuti contati, potete godere comunque di una colazione proteica completa, anche in versione vegan. Esistono infatti tante soluzioni, già pronte o da preparare in pochissimo tempo, adatte a chi vuole mantenersi in forma e in salute con gusto.

Foodspring, azienda specializzata in alimenti proteici per chi ha cuore la propria forma fisica e la propria salute, offre una gamma davvero vasta di prodotti vegan per la colazione, a cominciare dalle proteine vegetali in polvere per la preparazione di bevande proteiche, a base di proteine di piselli, ceci e girasole. Le bevande proteiche Foodspring sono disponibili al gusto vaniglia, cioccolato o neutro, non contengono soia e glutine e sono arricchite con zinco, calcio, vitamina b12, vitamina B6, acido folico e biotina.

Da provare anche il muesli proteico formulato con fiocchi di soia bio, frutta secca, semi croccanti e frutti di bosco. Ricco di fibre e con ben il 17% di proteine per porzione, è naturalmente dolce, perché non contiene zuccheri aggiunti.

Chi ha poco tempo al mattino può anche gustare dell’ottimo burro di arachidi, fonte di proteine e acidi grassi preziosi, spalmato su una fetta di pane croccante a basso contenuto di carboidrati e arricchito con proteine vegetali e senza glutine. Il preparato per pane proteico è disponibile in comode confezioni che contengono tutti gli ingredienti già dosati e può essere preparato la sera prima: il procedimento è davvero semplice e alla portata di tutti, ogni fetta fornisce ben 11 grammi di proteine.

Un’alternativa al pane è data dai pancake proteici, una novità in casa Foodspring: vegan, senza glutine, con pochi zuccheri e tante proteine, incredibilmente soffici e gustosi, che si preparano in cinque minuti.

Se invece al mattino non avete nemmeno 5 minuti per mettervi ai fornelli, potrete provare un’altra tra le novità della colazione proteica vegan di Foodspring: le barrette vegan al cioccolato, deliziose e ricche di proteine e fibre, ma senza soia e glutine, perfette per vegani, intolleranti al lattosio o per chi vuole fare il pieno di proteine vegetali già a cominciare dal mattino, ma ha poco tempo a disposizione per la colazione.