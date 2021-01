Fare una colazione proteica prima dell’allenamento fa bruciare più grassi, il nuovo studio

Come ormai tutti sanno, la colazione è il pasto più importante della giornata e un nuovo studio suggerisce quali tipi di alimenti mangiare appena svegli se si vogliono bruciare più grassi e rendere quindi maggiormente efficace il proprio allenamento mattutino. Sì avete capito bene, allenamento, perché anche in questo caso non si prescinde da una buona dose di attività fisica.

Lo studio, che è stato pubblicato su Nutrients, ha preso a campione 43 adulti sani e normopeso di età compresa tra i 18 e i 35 anni e li ha monitorati in base agli alimenti che mangiavano prima dell’allenamento.

Alle 9 di mattina ad alcuni partecipanti è stata somministrata una colazione di controllo (CON) composta da pane integrale, burro di arachidi e succo d’arancia. Questa combinazione era composta da circa il 30% di grassi, il 55% di carboidrati e il 15% di proteine. L’altro gruppo ha ricevuto invece un sostituto del pasto ad alto contenuto proteico (HP-MR) con una strana ma efficace miscela di integratori alimentari a base di proteine ​​di soia, olio d’oliva e latte magro composta dal 27% di grassi, il 30% di carboidrati e il 43% di proteine.

Alle 10:20 tutti i partecipanti hanno completato una sessione di esercizio moderato di 40 minuti su un tapis roulant.

Quali nutrienti si sono mostrati più efficaci per bruciare i grassi durante l’allenamento? Le proteine!

Gli scienziati hanno scoperto che rispetto alla colazione del gruppo di controllo, una colazione ricca di proteine ​​”produceva una maggiore ossidazione dei grassi” durante l’esercizio e aiutava i partecipanti a rimanere sazi dopo.

“Questi risultati evidenziano l’impatto che il consumo di HP-MR ha durante e dopo una sessione di esercizio sul metabolismo energetico, sulle sensazioni di appetito e sui marcatori del sangue metabolico di adulti sani e normopeso di entrambi i sessi e fornisce ulteriori informazioni sul potenziale ruolo di queste strategie per la gestione del peso” sostengono gli autori.

Dunque prima di allenarci di mattina, se vogliamo dare un aiutino in più al nostro organismo e avere maggiore probabilità di bruciare grassi, possiamo optare per una colazione proteica, evitando ovviamente integratori o pasti sostitutivi, a meno che a consigliarli non sia stato un esperto.

Fonte: Nutrients

