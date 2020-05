Cistite: quali sono i cibi da preferire e quelli da evitare

Cistite. Si può prevenire e combattere con l’alimentazione? E in caso quali sono i cibi da preferire e quelli da evitare? Vi abbiamo già parlato di cosa è la cistite e dei sintomi più comuni che possono comparire in caso si soffra di questa infezione, ora invece vogliamo concentrarci sulla possibilità di favorire la guarigione consumando alcuni alimenti e bevande piuttosto che altri.

Al di là dei rimedi naturali contro la cistite, esiste anche un’alimentazione consigliata per combattere questa infezione delle vie urinarie nella sua fase acuta ma anche in prevenzione, soprattutto se il problema compare in maniera recidiva da diverso tempo.

Si tratta di una dieta ricca di acqua e in generale di liquidi, oltre che di alimenti freschi come frutta e verdura e povera invece di zuccheri semplici o altre sostanze che tendono ad aumentare l’infiammazione.

CISTITE, I CIBI CONSIGLIATI

Acqua

In caso di cistite per prima cosa è necessario aumentare l’introito di acqua. Se normalmente si bevono circa 1 litro e mezzo di acqua al giorno, quando le vie urinarie sono infiammate è necessario arrivare almeno a 2 litri (meglio 3) in questo modo i batteri che stanno causando il problema vengono diluiti e più facilmente espulsi tramite l’urina. Se non si riesce a bere abbastanza acqua ci si può aiutare anche con alcune tisane diuretiche, tè verde, acqua aromatizzate alla frutta o estratti di frutta e verdura.

Mirtilli

Tutta la frutta è sempre consigliata ma in particolare i mirtilli si sono mostrati ottimi alleati dell’organismo che deve combattere la cistite. Questi piccoli frutti, infatti, hanno un grande potere antinfiammatorio e in particolare i mirtilli rossi sono ideali contro le infiammazioni alle vie urinarie perché impediscono ai batteri di aderire alle pareti della mucosa e dunque gli impediscono di riprodursi.

Verdura di ogni tipo

Anche la verdura è particolarmente consigliata in caso di cistite soprattutto quella ricca d’acqua come insalata, cetrioli, bieta, sedano e carote. Molto importante anche mangiarla il più possibile cruda oppure scegliere metodi di cottura leggeri come quello a vapore.

Cereali integrali

Quando si soffre di cistite, ma in realtà quasi sempre, è meglio prediligere il consumo di cereali integrali. Quelli raffinati, infatti, con cui si realizzano pasta bianca, pane bianco, ecc. contribuiscono ad alzare l’infiammazione nel nostro corpo.

Alimenti probiotici

In caso di cistite può essere di grande aiuto assumere alimenti probiotici in grado di aiutare l’intestino a rafforzare le sue funzioni e in questo modo quindi sostenere anche le difese immunitarie che sono presenti anche in questo organo. Non solo yogurt ma anche alimenti fermentati come i crauti, il kefir e il miso.

CISTITE, I CIBI DA EVITARE

Caffè e alcool

Sostanze molto eccitanti come caffè e alcool sono particolarmente sconsigliate in caso di cistite in quanto contribuiscono ad infiammare le vie urinarie già provate dall’infezione batterica. Da evitare quindi il più possibile almeno nella fase acuta della malattia.

Cioccolato e dolci

Ahimè anche il cioccolato è un alimento che contribuisce ad irritare ed infiammare. Da evitare quindi quando compaiono i primi sintomi di cistite. Gli zuccheri semplici poi così come i carboidrati raffinati peggiorano i sintomi della cistite in quanto i batteri e anche i funghi sono ghiotti di queste sostanze. Da evitare quindi dolci, pane e pasta bianca, ecc.

Formaggi, insaccati e altri alimenti molto grassi

Formaggi e alimenti ricchi di grassi risultano di difficile digestione e sono quindi sconsigliati non solo in caso di cistite ma ogni volta che l’organismo risulta già provato da qualche problema.

Spezie piccanti

Peperoncino e pepe in primis sono da evitare quando si soffre di cistite, in questo caso infatti possono aumentare la sensazione di bruciore e il grado di infiammazione delle vie urinarie.

