Questi cibi che non ti aspetti hanno più potassio di una banana

Sudare tanto comporta la perdita di liquidi e sali minerali importanti come il potassio, ma come reintegrarlo in modo corretto? Non solo banane, ma anche altri cibi sono fonti preziose di questo elemento.

In estate è di vitale importanza mantenersi idratati e reintegrare costantemente i sali minerali che si perdono con la sudorazione – soprattutto se si pratica sport: quando si suda, infatti, il corpo si priva di elementi essenziali per la sopravvivenza, come il sodio, il magnesio e il potassio. In particolare, livelli troppo bassi di potassio nel sangue possono provocare problemi quali debolezza, affaticamento, spasmi e crampi muscolari, problemi digestivi (costipazione), palpitazioni e addirittura difficolta di respirazione.

Come fare quindi per avere sempre il giusto livello di questo elemento? Prima di ricorrere ad integratori alimentari e altre preparazioni artificiali, molto si può fare a tavola, grazie ad un’alimentazione che contempla alimenti ricchi di potassio – come pesce, frutta secca e banane. Ma questi quattro insospettabili alimenti possono davvero fare la differenza e aumentare tantissimo l’apporto giornaliero di potassio.

Avocado – Incredibile come solo mezzo avocado contenga già 487 milligrammi di potassio – circa il 10% del fabbisogno giornaliero. Purtroppo però, questo frutto è anche altamente calorico e ricco di grassi, quindi non è prudente utilizzarlo come unica fonte di questo minerale.

Spinaci – Gli spinaci, si sa sono un’importante fonte di ferro, ma non solo. Contengono anche vitamina K, magnesio e sodio. Inoltre, una tazza di spinaci congelati fornisce circa 540 milligrammi di potassio (corrispondente al 12% del fabbisogno giornaliero).

Anguria – È uno dei frutti più dissetanti dell’estate, ricco di acqua, vitamine e sali minerali – perfetto per contrastare calura e disidratazione. L’anguria è ricca anche di potassio: si pensi che due fette di questo frutto apportano 640 milligrammi di potassio, circa il 14% del fabbisogno giornaliero raccomandato.

Patate dolci – Non sono estremamente diffuse nel nostro paese, ma le patate dolci (anche dette patate americane) sono un vero toccasana per il nostro organismo e per il corretto apporto giornaliero di potassio: una porzione media di patate dolci contiene infatti circa 541 milligrammi di questo minerale (12% del fabbisogno giornaliero).

Fonti: National Institute of Health / USDA

