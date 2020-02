Non solo carne rossa: anche il pollame può provocare malattie cardiovascolari. Il nuovo studio

Due porzioni di carne rossa e trasformata a settimana possono aumentare il rischio cardiovascolare fino al 7%. Ma attenzione, anche il pollame può provocare un aumento significativo del rischio, sebbene in misura inferiore.

È praticamente da sempre che si susseguono studi che dimostrano quanto un consumo regolare di carne (specialmente carne rossa trasformata) abbia un effetto dannoso sulla salute umana. E accertato che, anche a basse quantità, la carne può aumentare il rischio di malattie, comprese le patologie cardiache e alcuni tipi di cancro.

Secondo lo studio “Associations of Processed Meat, Unprocessed Read Meat, Poultry or Fish Intake With Incident Cardiovascular Disease and All-Cause Mortality”, pubblicato su Jama Internal Medicine, due porzioni di carne rossa o di carne lavorata – ma non di pesce – alla settimana sono associate a un rischio del 3% più elevato di tutte le cause di morte.

Lo studio

L’indagine è stata condotta su 29.682 adulti statunitensi (44% uomini) di età media di 53,7 anni, riuniti da 6 studi di coorte prospettici (le coorti sono individuate prima di eventuali segni della malattia e vengono osservate nel corso del tempo) dei quali sono stati raccolti i dati dietetici dal 1985 al 2002 e seguiti fino alla fine di agosto 2016.

I dati sulla dieta sono stati riportati dagli stessi partecipanti ai quali è stato anche chiesto un elenco di ciò che avevano mangiato nel corso dell’anno e del mese precedente, mentre le analisi dei dati sono state eseguite dal 25 marzo 2019 al 17 novembre 2019.

Ebbene, i risultati hanno messo in evidenza che:

il rischio di malattie cardiovascolari e morte prematura aumenta dal 3 al 7% per le persone che hanno mangiato due porzioni (120 g circa) di carne rossa e carne trasformata a settimana;

per le persone che hanno mangiato due porzioni (120 g circa) di a settimana; un rischio maggiore del 4% di malattie cardiovascolari per le persone che hanno mangiato due porzioni alla settimana di pollame , anche se le prove finora non sono sufficienti (la relazione potrebbe essere determinata dal metodo di cottura del pollo, così come dal consumo eventuale della pelle);

di malattie cardiovascolari per le persone che hanno mangiato due porzioni alla settimana di , anche se le prove finora non sono sufficienti (la relazione potrebbe essere determinata dal metodo di cottura del pollo, così come dal consumo eventuale della pelle); infine, lo studio non ha evidenziato alcuna associazione tra consumo di pesce e malattie cardiovascolari o mortalità.

“I limiti dello studio sono che la dieta è stata data dai partecipanti in un dato momento, mentre nel corso del tempo i comportamenti dietetici potrebbero essere cambiati – ha dichiarato in un comunicato della Cornell University il principale autore dello studio, Victor Zhong. Inoltre, non sono stati considerati i metodi di cottura. Il pollo fritto, in particolare le fonti fritte di grasso che contribuiscono agli acidi grassi trans e l’assunzione di pesce fritto sono stati positivamente collegati alle malattie croniche. Modificare l’assunzione di questi alimenti proteici animali può essere un’importante strategia per contribuire a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e di morti premature a livello di popolazione”.

Cosa mangiare allora? Sostituire i prodotti animali nelle nostre diete con equivalenti di origine vegetale può fare una differenza significativa ed è questo ormai un dato di fatto.

Naturalmente, come con qualsiasi studio nutrizionale, anche questo potrebbe avere dei limiti. I partecipanti hanno riferito dei propri pasti, il che li probabilmente portati a introdurre delle imprecisioni. In più, la ricerca non ha preso in considerazione i metodi di cottura: per esempio, friggere i cibi senza dubbio contribuisce alla assunzione di grassi e acidi trans, che a loro volta favoriscono malattie cardiovascolari.

Tuttavia, il mucchio di prove che suggeriscono che il consumo di carne è dannoso è a dir poco convincente e per noi è più che assodato che sono le diete a base vegetale ad essere generalmente più sane e più sostenibili.

Fonti: Jama Internal Medicine / Cornell University

Leggi anche: