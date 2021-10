La bevanda facilissima da preparare che fa perdere peso più rapidamente, secondo gli studi (e non è il tè verde)

Come preparare con solo due ingredienti l’acqua di cumino, una bevanda che favorisce il dimagrimento come confermato da alcuni studi

Sapete già che l’acqua è la migliore bevanda del pianeta per la buona salute e anche per la perdita di peso, e uno dei modi in cui l’acqua supporta il dimagrimento è che elimina il senso di appetito, che delle volte altro non è che bisogno di idratazione.

Ma c’è un modo per fare in modo che la perdita di peso avvenga più velocemente quando si beve acqua? Ebbene sì, e non stiamo parlando del classico tè verde , le cui proprietà drenanti sono state accertate da diversi studi, ma di una bevanda che si prepara usando i semi di cumino. Questa spezia è ricca di antiossidanti, in grado di migliorare il sistema immunitario e la salute dell’intestino, ridurre l’infiammazione e ridurre il rischio di cancro.

Il cumino come brucia grassi

Il cumino è stato studiato per i suoi benefici nella perdita di grasso ed è stato dimostrato l’aumento del tasso metabolico in coloro che hanno sperimentato questa perdita di peso; quindi, metabolismo più veloce significa che il corpo brucia calorie a un ritmo più elevato.

In un piccolo studio clinico che ha coinvolto 88 donne obese, un gruppo sperimentale ha mangiato yogurt corretto con cumino in due pasti al giorno per tre mesi. Il gruppo di controllo ha mangiato, invece, la stessa quantità di yogurt ma senza l’aggiunta di cumino in polvere durante lo stesso periodo. Si è scoperto che solo quelle donne che consumavano cumino hanno ridotto significativamente il loro peso, l’indice di massa corporea, la circonferenza della vita e la massa grassa. Hanno anche goduto di livelli ematici più bassi di colesterolo totale, trigliceridi e colesterolo LDL (cattivo), mentre aumentavano il colesterolo buono, ossia HDL.

I ricercatori hanno sottolineato come l’acqua di cumino aiuti a regolare i livelli di zucchero nel sangue, aiutando le cellule a rispondere correttamente al glucosio e all’insulina. Quando la glicemia è alta, nelle cellule può essere immagazzinato più glucosio del necessario e questo può essere convertito in grasso.

Come fare l’acqua di cumino

L’acqua di cumino, chiamata anche acqua di jeera, può essere consumata calda o fredda. Ecco come farla a casa:

immergi un cucchiaio di semi di cumino in una tazza o due di acqua durante la notte (puoi anche schiacciare prima i semi con un mattarello per rilasciare i loro oli naturali)

al mattino, fai bollire la miscela per circa cinque minuti

una volta che l’acqua si è raffreddata, filtra i semi e versa tutto su dei cubetti di ghiaccio per gustarla fredda oppure riscaldala alla temperatura preferita

L’acqua di cumino ha un sapore molto minerale e legnoso, perciò il consiglio è di aggiungere un po’ di dolcificante naturale, come il miele, oppure un pizzico di cannella per migliorarne il sapore.

Fonte: PubMed

